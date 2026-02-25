La lesión de Juan Fernando Quintero y la fecha en la que reaparecería con River Plate

River Plate vive días de incertidumbre. Tras la derrota en la sexta jornada del fútbol argentino frente a Vélez Sarsfield, equipo del colombiano Álvaro Montero, se confirmó la salida de Marcelo Gallardo, quien puso fin a su segundo ciclo en la ‘banda cruzada’. Sin embargo, la partida del ‘Muñeco’ no es el único dolor de cabeza para el conjunto de Núñez.

En medio de la búsqueda de un nuevo entrenador, el club también informó sobre la lesión de Juan Fernando Quintero. El mediocampista colombiano sufrió un pequeño desgarro (grado 1) en el bíceps femoral de su pierna derecha, según el parte médico oficial. El tiempo estimado de recuperación es de al menos 15 días, lo que lo marginaría aproximadamente de tres compromisos en la Liga Profesional Argentina.

De esta manera, el regreso del talentoso volante estaría proyectado para la décima jornada, cuando River Plate visite a Huracán. Su ausencia se siente en un equipo que necesita referentes en un momento de transición deportiva e institucional.

Además de ‘Juanfer’, también generan preocupación las molestias físicas del arquero Franco Armani y del joven ecuatoriano Kendry Páez, lo que complica aún más el panorama para el cuadro ‘millonario’.



Números de Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero como capitán de River Plate River Plate Oficial

En lo que va de la temporada, el jugador de la Selección Colombia ha disputado siete partidos en todas las competiciones, con un balance de tres goles y una asistencia. Más allá de los números, su influencia en el juego ha sido determinante.

En su última presentación, el futbolista de 33 años, con pasado en Independiente Medellín, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, tuvo que ver en el gol de Manuel Lanzini que le dio el triunfo a Véñez.



¿Cuándo vuelve a jugar River Plate?

Por la séptima fecha del campeonato argentino, River Plate recibirá a Banfield en el estadio Monumental. El compromiso está programado para este jueves 26 de febrero a las 5:30 p. m. (hora colombiana), en un duelo clave para intentar enderezar el rumbo.



¿Qué se sabe del reemplazo de Gallardo?

En las últimas horas tomó fuerza el nombre de Eduardo Coudet como principal candidato a asumir la dirección técnica. El ‘Chacho’, de 51 años, dirige actualmente al Deportivo Alavés en España y ya sabe lo que es vestir la camiseta de River, club con el que ganó cinco títulos en su etapa como jugador.