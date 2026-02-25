Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La lesión de Juan Fernando Quintero y la fecha en la que reaparecería con River Plate

La lesión de Juan Fernando Quintero y la fecha en la que reaparecería con River Plate

El jugador colombiano, de 33 años, fue sustituido en la derrota de la ‘banda cruzada’ frente a Vélez Sarsfield, en un encuentro válido por la sexta fecha de la Liga Profesional Argentina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de feb, 2026
Comparta en:
Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano, fue capitán de River Plate contra Barracas Central
Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano, fue capitán de River Plate contra Barracas Central
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad