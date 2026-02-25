A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Venezuela en el Sudamericano femenino Sub-20

La Selección Colombia tiene HOY miércoles 25 de febrero su cuarto partido en el hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20. Las dirigidas por Carlos Paniagua miden fuerzas frente a Venezuela, que, al igual que la 'tricolor', no sabe lo que es ganar en esta fase final.

En el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa (Paraguay), el combinado 'cafetero' necesita un triunfo de manera urgente. Y es que, en la fecha 1, cayó 0-1 con Ecuador; posteriormente, en la segunda jornada, luchó, pero no le alcanzó y fue superado 0-1 por Brasil. Por último, en su más reciente encuentro, igualó 1-1 contra Paraguay.

Así las cosas, la escuadra nacional debe buscar los tres puntos para mantener viva la ilusión de clasificar al Mundial. Recordemos que de las seis selecciones que siguen en carrera en este Sudamericano femenino Sub-20, cuatro lograrán el cupo y dos quedarán eliminadas.



A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Venezuela por el Sudamericano femenino Sub-20

El partido entre colombianas y venezolanas está programado para las 6:00 p.m., hora de nuestro país, en el estadio Luis Alfonso Giagni, y se podrá ver EN VIVO HOY por TV por la señal HD2 de Caracol Televisión. De igual manera, ONLINE, en el portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y la aplicación de DITU.

Cabe aclarar que la cita orbital de esta categoría se llevará a cabo en Polonia, del 5 al 27 de septiembre. La mejor participación en la historia de una Selección Colombia femenina Sub-20 en estos certámenes, se presentó en la edición del 2010, en Alemania, cuando fue cuarta.



La Selección Colombia clasificó al hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20 y, ahora, va por un cupo al Mundial 2026 Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

¿Cómo llega Venezuela para el juego contra Colombia?

La 'vinotinto' no vive una realidad tan diferente a la 'tricolor'. En la fecha 1, igualó 2-2 con Argentina; después, el turno fue contra Paraguay, cayendo por 0-2; y, para finalizar, en la tercera jornada, empató 2-2 frente a Ecuador. De esa manera, tiene dos puntos, uno más que la Selección Colombia en el hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20.



Tabla de posiciones del hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20: fecha 3

1. Brasil - 9 pts. (+7)

2. Ecuador - 7 pts. (+2)

3. Paraguay - 4 pts. (0)

4. Venezuela - 2 pts. (-2)

5. Colombia - 1 pts. (-2)

6. Argentina - 1 pts. (-5)

Selección Colombia Sudamericano femenino Sub-20 - Foto: Conmebol

Los otros partidos de la fecha 4 del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20

Ecuador vs. Brasil

Hora: 4:00 p.m. (Colombia).

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos)

Argentina vs. Paraguay

Hora: 8:00 p.m. (Colombia).

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos)