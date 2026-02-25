Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Venezuela en el Sudamericano femenino Sub-20

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Venezuela en el Sudamericano femenino Sub-20

Después de perder contra Ecuador y Brasil, y empatar frente a Paraguay, la 'tricolor' va por su primera victoria en el hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de feb, 2026
Comparta en:
La Selección Colombia busca un cupo al Mundial en el Sudamericano femenino Sub-20
La Selección Colombia busca un cupo al Mundial en el Sudamericano femenino Sub-20
Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

Publicidad

Publicidad

Publicidad