Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Dimayor tomó decisión con Nacional por la inclusión de 4 extranjeros en cancha

Dimayor tomó decisión con Nacional por la inclusión de 4 extranjeros en cancha

El ente rector del fútbol colombiano tomó postura sobre la acción del ‘rey de copas’ durante el partido de la Liga BetPlay II-2025 frente a Atlético Bucaramanga.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 16, 2025 09:41 p. m.
Comparta en:
Acción de juego entre Nacional vs Bucaramanga en la Liga BetPlay II-2025.
Acción de juego entre Nacional vs Bucaramanga en la Liga BetPlay II-2025.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad