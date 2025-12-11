A Jhon Durán lo extrañan en la previa a partido de Europa League; "podría ser efectivo"

Jhon Durán será una de las grandes ausencias del Fenerbahce en el juego de este jueves por la sexta fecha de la fase de liga de la Europa League. El delantero fue expulsado la jornada anterior contra el Ferencvaros, por un cabezazo que le propinó a un rival en medio de una discusión.

En la previa al duelo de este jueves, la prensa turca echó de menos la presencia del colombiano, pese a sus polémicas. En el programa 'A Spor', el periodista Burcin Keskin se refirió a la falta que le hará al equipo turco. "Terminar entre los 8 primeros es importante para el Fenerbahçe, pero la ausencia de Asensio podría afectar al conjunto azulgrana. También pensé que Jhon Durán podría ser efectivo en este partido" fue lo que dijo el comunicador. El colombiano no podrá ser de la partida en un encuentro clave para las aspiraciones de los 'canarios amarillos' de seguir en la Europa League, al igual que su compañero Marco Asensio que ha sido uno de los mejores jugadores del club en lo que va de la temporada.

Burçin Keskin :

Fenerbahçe için ilk 8’e girmek önemli fakat Sarı-Lacivertlileri Asensio’nun eksikliği etkileyebilir. Jhon Duran’ın da bu maçta etkili olabileceğini düşünüyordum. pic.twitter.com/dbQWvPjPFJ https://t.co/6r5XNVNpTu — FF TV (@FFTVofficial) December 11, 2025

El conjunto de Estambul se ubica en la posición 20 de la tabla del torneo internacional con 8 puntos, por detrás de su rival noruego que tiene las mismas unidades. Una derrota sería fatal para los turcos, ya que podría significar su salida de los 24 mejores del torneo, que le daría el cupo al menos al play-off previo a los octavos de final, mientras que un triunfo lo podría catapultar al séptimo puesto que lo llevaría directamente a la siguiente fase, así que los dirigidos por Domenico Tedesco deberán ir con todo para seguir en la carrera por la segunda competición más importante de Europa.



Durán no ha podido ser parte de todos los encuentros en la Europa League, debido a las lesiones, y ahora a la suspensión que se llevó por su mal comportamiento en el partido más reciente. El antioqueño ha jugado en tres ocasiones en la competición, con un saldo de dos tarjetas amarillas y una roja, por lo que ha destacado más por sus choques con los contricantes, que por su aporte en ataque. Jhon Jáder fue titular en el partido del fin de semana entre el Fenerbahce y el Istanbul Basaksehir por la liga turca, y salió en el minuto 57, dejando ver que aún debe mejorar si quiere hacerse con el puesto de titular indiscutible en la posición de centrodelantero. Ahora, tendrá un descanso obligado y podría volver a tener acción el próximo lunes 15 de diciembre, cuando su equipo reciba al Konyaspor, en una nueva fecha del torneo 'otomano'.