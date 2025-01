Boletería para hinchas de Millonarios, para partido contra Unión Magdalena; altos precios

Millonarios comienza su camino y una nueva era de la mano del director técnico David González , quien tomó el lugar que dejó Alberto Gamero, quien durante cinco años estuvo al frente del equipo ‘embajador’, pero terminando el 2024 decidió dar un paso al costado y renunciar.

Y la primera prueba real de los ‘embajadores’ en este año será este viernes 24 de enero contra el Unión Magdalena, de visitantes, en el estadio Sierra Nevada, por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2025-I.

La buena noticia es que los fieles hinchas de Millonarios podrán asistir al escenario deportivo en Santa Marta para presenciar dicho compromiso y apoyar al cuadro bogotano. Por eso, en Gol Caracol le contamos todo lo que tiene que saber sobre la boletería y el ingreso para dicho compromiso.

¿Cuánto cuestan las boletas para hinchas de Millonarios contra Unión Magdalena, en Santa Marta?

Hace algunos días el propio club ‘ciclón’ dio a conocer los precios para el duelo con el que regresan a la Liga del fútbol colombiano, tras conseguir el ascenso para el presente año, y ahí no solo dieron la información para sus fanáticos, sino también para los visitantes.

Para los hinchas de Millonarios será la boletería más costosa, con un valor de 150 mil pesos, en la tribuna en la que se harán todos los seguidores ‘embajadores’ en el Sierra Nevada. Por supuesto ese precio elevado causó molestia y opiniones en redes sociales, aunque de igual manera se espera alta presencia de los azules.

En cuanto a los fanáticos del Unión Magdalena los precios son más accesibles, con valores entre 30 mil y 80 mil pesos la más costosa.

Los puntos de venta de la boletería para Unión Magdalena vs Millonarios serán en www.warena.com , tal y como explicó el propio club samario a través de sus redes sociales.

Así las cosas se espera que el jueves se den a conocer los convocados de ambos encuentros y todo está listo para este duelo de la fecha 1 de la Liga BetPlay 2025-I entre Unión Magdalena y Millonarios, en el estadio Sierra Nevada, en Santa Marta, desde las 8:10 p.m.

El cuadro samario, dirigido por el experimentado Jorge Luis Pinto, quiere empezar a ser protagonista desde el inicio para sumar y alejarse de los puestos de descenso, mientras que del lado de los 'embajadores', ahora al mando de David González, y que no tienen fichajes para el presente semestre, algo que ha sorprendido a sus propios hinchas, quieren pelear por clasificar y luchar por el título, el que no consiguen desde 2023-I, cuando derrotaron a Nacional. Desde allí ya pasaron tres Liga BetPlay en los que no han podido ni llegar a la final.