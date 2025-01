¿Millonarios traerá refuerzos? David González reveló el plan que tiene para 2025

Millonarios no ha dado tantas noticias en el mercado de pases. Ómar Bertel, Alberto Gamero (director técnico), Juan José Ramírez, Jhon Largacha y Luis Paredes dijeron 'adiós' para el 2025, mientras que solo ha presentado una cara nueva y fue David González (entrenador). Además, están a la espera de definir el futuro de Falcao García , para saber si continúa o no.

Por eso, una de las preguntas constantes que le hacen el estratega antioqueño gira en torno a los refuerzos. Los nombres que han sonado son varios, pero nada se ha hecho oficial. Razón por la que el propio D.T. habló y aclaró cuál es el plan que tienen en el cuerpo técnico con relación a futbolistas que podrían llegar. Así lo expresó en entrevista con 'ESPN Colombia'.

"Miraremos qué pasa con los posibles refuerzos. Tenemos una plantilla bastante amplia, con jugadores de mucha calidad. Esta clase de partidos (contra América de Cali, por la Serie Colombia), nos van a servir para mirar estados de forma y cosas que se dan en el juego y así sacar una idea final para el partido en Santa Marta", afirmó David González, en su respuesta.

Pero eso no fue todo y continuó. "Algunos jugadores es posible que se vayan a buscar minutos a otro lado porque puede que lleguen refuerzos. Igual, no traeremos solo por rellenar una posición, es con el fin de sumar y aportar. La posición de lateral derecho se ha ido contemplando, pero no podemos entrar en detalles. Veremos qué pasa y lo diremos", añadió.

David González, nuevo director técnico de Millonarios para la temporada 2025 Twitter Oficial de Millonarios

Recordemos que el nombre de Nicolás Giraldo, de paso por Deportes Tolima, América, Once Caldas, Envigado, entre otros equipos, ha sonado con fuerza para sumarse a la nómina de Millonarios. No obstante, el estratega no quiso ahondar en el lateral nacido en El Carmen de Viboral, de 31 años, y siguió dando otros argumentos respecto a lo que tiene en el equipo.

"Estamos conociendo a fondo a la plantilla, que es amplia y de jugadores buenos. No somos de traer solo por traer y ya. Es posible que traigamos para una o dos posiciones; no serán demasiado porque estamos a gusto con lo que hemos visto en estos primeros días de entrenamiento y trabajo", sentenció el director técnico de Millonarios sobre los refuerzos.