Boyacá Chicó insiste en jugar con publico contra Nacional en Tunja; contundente comunicado

Boyacá Chicó volvió a pronunciarse sobre la restricción que impide continuar con la venta de boletería para el partido contra Atlético Nacional, programado para este sábado 17 de octubre en el estadio La Independencia de Tunja. El club pidió levantar la medida y permitir que el compromiso se dispute con presencia de aficionados.

A través de un comunicado oficial, el conjunto boyacense reiteró ante la Comisión Local de Seguridad de Tunja su solicitud de reconsiderar la decisión, al señalar las consecuencias deportivas, sociales y económicas que podría generar la restricción. Según la institución, ya se han vendido 6.237 entradas para el encuentro.

Publicidad

En el documento, Boyacá Chicó expuso su preocupación por las personas que compraron sus boletas y por quienes organizaron sus desplazamientos para asistir al compromiso.

Publicidad

“Es fundamental comprender que las consecuencias de esta medida trascienden el ámbito deportivo y afectan no solamente a los clubes y al normal desarrollo de la competencia, sino también a miles de aficionados que ya adquirieron sus entradas, familias que han programado sus desplazamientos, personas con reservas de transporte y alojamiento, así como a trabajadores, comerciantes, restaurantes, hoteles, bares, droguerías, estaciones de servicio y demás sectores económicos que encuentran en este encuentro una valiosa oportunidad para dinamizar la economía de Tunja”.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El club también cuestionó que se mantengan restricciones frente a un partido que considera importante para la ciudad, tanto por su dimensión deportiva como por el movimiento comercial que puede generar. En ese sentido, manifestó: “Un acontecimiento deportivo de esta magnitud representa una oportunidad excepcional para nuestra ciudad, que se presenta en contadas ocasiones durante el año. Por ello, resulta difícil comprender que, en lugar de facilitar su realización bajo las condiciones de seguridad correspondientes, se mantengan restricciones que terminan afectando precisamente a quienes esperan beneficiarse de este importante encuentro”.

Publicidad

Fuentes consultadas por Gol Caracol indicaron en las últimas horas que Boyacá Chicó estaría incluso pensando en una solicitud de aplazamiento del compromiso con los 'verdolagas', en caso de no poder tener hinchas en las tribunas del estadio de la ciudad de Tunja. En ese mismo orden de ideas, desde la Dimayor estarían gestionando el tema con las autoridades de la capital boyacense.

📄 Comunicado N° 005 del 2026 pic.twitter.com/UXpJCkEG4U — BOYACÁ CHICÓ F.C. (@BCHICOFCOFICIAL) October 15, 2026

La institución explicó que la situación compromete un programa que busca facilitar la asistencia de menores de edad a eventos deportivos profesionales.

Publicidad

“De igual manera, esta situación compromete nuestro programa social con colegios y fundaciones, mediante el cual buscamos brindar a niños y jóvenes la oportunidad de asistir a un espectáculo deportivo profesional como parte de su formación, recreación, integración y esparcimiento”.

Finalmente, el equipo insistió en que su intención es disputar el encuentro con público, siempre bajo las condiciones de seguridad establecidas por las autoridades. Por eso, solicitó una respuesta que permita reactivar la venta de entradas antes del compromiso frente al conjunto antioqueño.