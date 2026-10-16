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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Boyacá Chicó vs Nacional sí tendrá hinchas en las gradas; valor y dónde comprar las boletas

Boyacá Chicó vs Nacional sí tendrá hinchas en las gradas; valor y dónde comprar las boletas

A pesar de que, en un inicio, se iba a jugar a puerta cerrada en el estadio La Independencia, el juego entre 'ajedrezados' y Atlético Nacional contará con hinchada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de oct, 2026
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Foto oficial de Atlético Nacional

El partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, correspondiente a la fecha 1 de la Liga BetPlay II-2026, finalmente contará con público en las tribunas del estadio La Independencia de Tunja. Después de que las autoridades locales solicitaran suspender la venta de entradas por los hechos de violencia registrados días atrás, el diálogo permitió destrabar la situación y garantizar la presencia de aficionados.

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La decisión inicial se había tomado luego de los graves enfrentamientos con armas blancas y los daños a la infraestructura que se presentaron el domingo anterior, durante los incidentes entre hinchas del conjunto boyacense y del Cúcuta Deportivo.

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Sin embargo, Nicolás Pimentel, presidente de Boyacá Chicó, explicó cómo se logró llegar a un acuerdo para que el encuentro pudiera disputarse con espectadores.

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"Gracias al diálogo y a las conversaciones sostenidas con las autoridades locales, especialmente con el alcalde de Tunja, logramos llegar a un entendimiento que permitió reconocer la importancia de este encuentro más allá de lo estrictamente deportivo", manifestó el dirigente.

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James Rodríguez en la formación titular de Nacional vs. Junior por la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

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Pimentel también resaltó el impacto que tiene este tipo de acontecimientos para la región, tanto por la actividad comercial como por el turismo y los espacios de integración familiar.

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"Este no es solamente un partido de fútbol; es un acontecimiento de gran relevancia para la ciudad de Tunja y para todo el departamento de Boyacá", agregó. Finalmente, destacó que prevaleció el entendimiento de que el fútbol representa una oportunidad de bienestar social para los habitantes.

¿Cuánto cuestan las boletas para Boyacá Chicó vs. Nacional y dónde comprarlas?

Los aficionados interesados en asistir al compromiso podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma oficial de TuBoleta y los precios base anunciados para las localidades disponibles son $120.000 para la tribuna de occidental y $90.000 para oriental.

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¿Cuándo juegan Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional?

El encuentro se disputará el sábado 17 de octubre, desde las 3:00 p. m., en el estadio La Independencia de Tunja. El compromiso corresponde a la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026 contará con público en las tribunas tras el entendimiento alcanzado entre el club y las autoridades locales.

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