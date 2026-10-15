"El primer tiempo de Nacional contra Medellín es de lo mejor que hemos hecho, fue casi perfecto"

Atlético Nacional consiguió una importante victoria 3-2 sobre Independiente Medellín y aseguró su clasificación a las semifinales de la Copa BetPlay II-2026. Después del clásico antioqueño, Lucas González, entrenador del conjunto verdolaga, analizó el rendimiento de sus dirigidos, destacó el nivel mostrado durante el primer tiempo y reconoció las dificultades que afrontaron en la segunda mitad.

El estratega resaltó la superioridad de su equipo antes del descanso, aunque admitió que el DIM mejoró después y logró complicar el desarrollo del compromiso. Además, explicó que las ausencias y la necesidad de administrar las cargas de algunos futbolistas también influyeron en sus decisiones.

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“El primer tiempo tengo que volver a verlo. No sé si es de lo mejor que hemos hecho en este corto tiempo que llevamos acá, pero sin duda es de los momentos que más he disfrutado yo como entrenador con estos jugadores. Hemos hecho casi todo perfecto. Nos faltó marcar otro gol. Es posible que, al marcar los dos goles en tiros de esquina, no se le dé suficiente mérito al desarrollo del juego, pero la verdad es que en la primera parte fuimos muy superiores. Teníamos unas bajas importantes hoy. También había otros jugadores a los que no quisimos arriesgar completamente, porque esto es un parpadeo y vamos a empezar los cuadrangulares prontamente, y no podemos cometer el error de arriesgar jugadores más adelante. La segunda parte ellos jugaron mucho mejor”, dijo en rueda de prensa.

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Nacional vs Medellín Colprensa

El entrenador también fue autocrítico con el rendimiento de Atlético Nacional después del entretiempo y señaló cuál es el aspecto que pretende corregir para los próximos compromisos. “La segunda parte no es lo que a mí me gusta ni es como yo me quiero sentir. Yo siempre quiero sentirme con la tranquilidad de tener el balón y tenerlo en campo contrario, pero no siempre se puede. Hoy enfrentamos a un buen equipo. Hay que decir que en otros partidos, como contra Tolima, jugamos mejor. En los segundos tiempos nos faltó efectividad para marcar. Ya les dije a los chicos que lo que hicimos en la primera parte es lo que nos va a sacar campeones, y que cuando estemos por delante del marcador hay que controlar el desarrollo del juego”, agregó.

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Finalmente, González agradeció el respaldo de los aficionados verdolagas y destacó el comportamiento de las dos hinchadas durante el clásico, disputado en un ambiente de rivalidad deportiva. “Es una de las prioridades que tengo yo, sobre todo con una hinchada tan grande y tan bonita. Hay que hacer que los hinchas se sientan bien representados, orgullosos de su equipo y de sus jugadores, y cada vez los sentimos más. Hoy tenemos que darles las gracias a ellos, porque abajo lo sentimos. Cuando Medellín nos quitó la pelota y jugó mejor, sentimos el apoyo de nuestros hinchas luchando junto a nosotros. Ahí es donde uno siente la grandeza de este club y de ir al estadio. Como lo vimos hoy, hay que felicitar a las dos hinchadas por tener un clásico como estos y porque el fútbol se jugó en paz; es algo que ojalá pasara siempre. El aficionado quiere que salgamos campeones, y para eso trabajamos todos los días”, concluyó.