"Nacional usó seis volantes frente al DIM, lo increíble es que Juan Manuel Rengifo no quepa ahí"

Atlético Nacional se impuso el miércoles en el Atanasio Girardot y al vencer 3-2 a Independiente Medellín siguió en carrera en la Copa Betplay 2026, mostrando algunos pasajes de buen juego especialmente en el primer tiempo. Los 'verdolagas' encararon el clásico antioqueño sin delantero definido y con número significativo de mediocampistas como Jorman Campuzano, Felipe Marín, Mateus Uribe, Elías Cabrera, Edwin Cardona y James Rodríguez.

Ese fue uno de los temas que trataron en el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', de este jueves, en el los profesores Nelson Gallego y Norberto Peluffo tuvieron algunas aseveraciones con tal planteamiento de Lucas González.

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"Yo sí quedé bastante preocupado con lo que sucede en Nacional, que jugó con seis volantes anoche y pues lo increíble es que (Juan Manuel) Rengifo) no tenga cabida ahí. Yo lo veo a Rengifo y en los minutos que le dan muestra las cosas que tiene, esa calidad para jugar, pero no veo al mismo Rengifo de antes, después de lo que le viene sucediendo", entró 'el Mono' Peluffo, en su intervención inicial.

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A esto se sumó Gallego, quien comentó que "¿cómo es posible que pase eso?. Nacional solamente ataca con profundidad cuando los laterales van al ataque, por los dos lados, pero no hay quién pase. El 'profe' Lucas que piense un poquito, porque ahí el único que pasa y profundiza es Rengifo, él puede picarle al vacío, porque ninguno pica. Los otros jugadores tienen la pelota, la tocan bien y saben; pero necesitan algo más. En vez de Mateus pudo haber jugado Rengifo, hacer de Nacional un mejor equipo, con este muchacho puede tener más posibilidades de lo que tiene hoy en día".



El partido en la capital antioqueña estuvo entretenido, con momentos interesantes de juego y con un Nacional que cobró por ventanilla los errores defensivos del 'poderoso'.

"No estoy diciendo que Nacional jugó mal, no digo eso. En lo que insisto es en que Rengifo no juega, será que no lo ven bien...Hace unos días dijimos acá que era la joya de la corona, que queremos que juegue en Selección Colombia, pero que Nacional no tiene espacio", remató con respecto a este tema Peluffo.

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