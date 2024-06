Carlos Bacca: "Yo creo que el fútbol no es edad, sino de profesionales"

En palabras para 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Carlos Bacca recordó cómo inició su amor por el fútbol, los logros de su carrera deportiva y qué es lo que viene para lo que serán sus próximos retos con el Junior de Barranquilla.

En primera instancia, hizo memoria de como empezó a consolidarse como delantero. "Yo creo que cuando uno va empezando, uno va bien cuál es su posición en el campo, uno de pequeño quería ser arquero, otro volante; yo agarré la de delantero y cada vez fui perfeccionando mi posición. Ahora ya no tengo esa punta de velocidad que podía tener en pocos metros, pero antes no tenía lo que tengo ahora, esa tranquilidad esa frialdad, confianza en mí de que sé que puedo botar dos goles, pero llega otra y la meto", destacó el '70' del 'Tiburón'.

Por otro lado, reconoció que también ha evolucionado su manera de jugar, pues ha implementado la paciencia mientras está en cancha. "Es esa paciencia también para jugar, porque antes cuando no me llegaba el balón por tres cuatro cinco minutos, yo salía a buscarlo, ahora soy más de paciencia, de estar entre centrales, estar esperando un centro del compañero, porque uno aprende y crece en otros movimientos. De pronto antes tenía más velocidad, pero ahora tengo más madurez", agregó.

Más declaraciones de Carlos Bacca en 'Blog Deportivo'

Carlos Bacca y un festejo de gol con Junior frente a Bucaramanga, en el Metropolitano. Foto: Colprensa

¿Cómo prepara a día de hoy sus partidos con Junior?

"Siempre me gusta pedirle al analista de video los dos centrales que voy a enfrentar, dónde les puedo hacer daño, le pido a los profes la pelota quieta, dónde cae más el balón nuestro, dónde dejan los espacios, porque no es casualidad si en un partido tiran diez centros y solo uno pasa dentro de los dos centrales. Me gusta estudiar, ir conversándolo en la semana con los compañeros".

¿Director técnico que recuerde con cariño?

"Yo aprendí mucho todo eso de Unai Emery, al igual que el profe Arturo Reyes que me ha sacado mucho rendimiento. Emery me decía que uno tiene que vivir para el fútbol, no solo basta con jugar el partido y entrenar, también hay que estudiar al rival. Él me habla de un 70% de fútbol y 30% para la vida diaria. Y eso yo lo aprendí y es lo que coloco en práctica, porque para mí el partido no se juega el día sábado o domingo, el partido se juega en la semana, estudiando al rival, preparándose, pendiente a cada detalle"

¿Qué opina de los que lo cuestionan por su edad?

"Cuando veían a un jugador de 32 años decían que estaba viejo para jugar, pero hoy en día hay muchas herramientas y la ciencia que ayuda a recuperarse uno mejor, para alargar la carrera. Tú ves el fútbol colombiano Dayro Moreno sigue haciendo gol, Hugo Rodallega peleando final, Teófilo en el Real Cartagena todavía dando alegrías. Yo creo que el fútbol no es edad, sino que de profesionales".