César Farías: "América de Cali tiene un problema emocional, pero no se arregla a trancazos"

América de Cali sumó otra derrota en la liga del fútbol colombiano 2024-l, tras su partido más reciente contra el Deportivo Pereira, que se impuso por marcador de 2-0 en el estadio Hernán Ramírez Villegas por la fecha 10 del rentado local.

Y luego de perder, el entrenador César Farías atendió a los medios de comunicación en la habitual rueda de prensa pos-partido.

"Generamos, buscamos, intentamos y controlamos el juego. Pero perdonamos y el rival también tuvo lo suyo (...) Tuvimos mala suerte; en un contraataque nos abren el partido al minuto 44. Eso da dolor porque en ese momento el encuentro tendría que haberse ido al entretiempo sin goles", empezó diciendo el entrenador 'escarlata'.

Luego, añadió: "Todos los días estamos en la guillotina y así lo sienten los jugadores. Se piensa que no tenemos la actitud adecuada, pero yo veo el profesionalismo de los muchachos y la generación de juego en los partidos. El no meter goles está causándonos mucha ansiedad. Estamos tratando de luchar contra esto para mejorar. Varios equipos grandes de esta liga también están pasando por esta situación".

Por otro lado, Farías ahondó en la razón por la cual su equipo está teniendo dificultades para concretar las ocasiones de gol.

“Creo que es algo netamente emocional y esto no se arregla a trancazos, sino con trabajo y dedicación. Yo noto la necesidad que hay del equipo por sacar adelante la situación, pero hay una dicotomía que no nos hace bien. Le dije a los jugadores que me esperaran en el camerino porque los quiero escuchar”, mencionó.

Finalmente, luego de una cruce de palabras con uno de los periodistas presentes en la atención a medios, dijo: "Estamos en un bajo rendimiento porque no hemos metido mucho goles. Por eso, difiero con educación de lo que comentó uno de sus colegas. Trato de ser una persona correcta y respetuosa, no hablé con altanería. Yo busco responder a sus preguntas dentro de un contexto que no está siendo el mejor para el equipo. Nadie quiere perder y eso no nos puede seguir sucediendo".

Acción de juego del partido entre Pereira y América de Cali. Colprensa

¿Cuándo volverá a jugar América de Cali en la liga del fútbol colombiano?

América de Cali volverá a jugar en la liga del fútbol colombiano el próximo sábado 9 de marzo, cuando oficie de local en el estadio Pascual Guerreo contra Alianza.

Vale recordar que este encuentro se disputará desde las 6:20 p. m.