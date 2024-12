César Farías cree más que nunca en la final: "La ciudad está llena de esperanza por Junior"

Minutos después de haber vencido por 3-2 a Tolima , en la penúltima jornada del grupo B, César Farías atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, para referirse a las aspiraciones y posibilidades de título de cara a este final de año.

“Nosotros trabajamos los minutos críticos, hasta la última circunstancia. Con jugadores que ya han pasado por estas cosas es más fácil, porque te contagian al resto. Cuando yo llegué al hotel me enfrenté a un malandro, gracias a Dios no pasó a mayores, pero eso no es Junior, Junior es lo que vimos en el banderazo. La ciudad está llena de esperanza. Aquí nadie se rinde y ese es el sentir de todos los jugadores”, indicó de entrada el estratega ‘tiburón’, que se refirió a la agónica victoria en el Metropolitano.

Sumado a eso, Farías hizo un análisis de lo que fue el complemento, donde les empataron el partido, pero lograron rescatar un triunfo en el tiempo adicional: “En el segundo tiempo arrancamos dominando y tuvimos que hacer tres cambios, dos de ellos por cuestiones médicas. Todos los equipos están agotados, pero nosotros hicimos un desgaste grande. Vi al minuto 43 pegar a Carlos un desgaste defensivo y uno dice, si Carlos corre todos tienen que correr. El médico me pidió que cambiara dos jugadores. Nunca me habían visto hacer tres cambios en el entretiempo”.

Acción de juego del partido entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, en la Liga BetPlay II-2024 Twitter Oficial de Deportes Tolima

*Otras declaraciones de César Farías:

¿Por qué hizo los cambios que hizo?

“Esos cambios te hacen hacer cosas posicionales, porque Herrera se fue a la derecha y Navia a la izquierda. A mí me encanta jugar dos veces a la semana, pero invito a los presidentes que analicen el reglamento y se pueda tener más suplentes. Hay modificaciones que a veces no están en el libreto y hay que tenerle solución. Fuimos capaces tácticamente. El tener a ‘Cariaco’ era para tener más la pelota. Didier necesitaba una mano, Colorado se me acercó y me dijo que se nos estaban metiendo. Entró Vélez para eso. Teníamos que cuidar un poco el juego aéreo, lo habíamos cuidado bien hasta los dos goles”.

¿Cómo trabajan el equipo en la parte mental?

“Lo mental lo trabajamos día a día; es algo en lo que creemos firmemente. A nosotros nos acompaña un psicólogo en nuestro staff. Nosotros no podemos ser hinchas, tenemos que ser gente con pies en la tierra y que pueda analizar el juego. Tuvimos la visita de don Fuad Char, que es nuestro líder y que es un maestro que nos transmite su energía”.

¿Qué conclusiones saca del triunfo?

“A lo largo de 75 minutos hicimos un partido tácticamente bien jugado. Da bronca que te lo empaten así, pero el equipo no se rinde. Santiago estaba convencido de que iba a hacer contacto con la pelota. Es un cierre de película, nos dieron un respiro más. Lo vamos a pelear, lo vamos a luchar. Los jugadores, a pesar del cansancio, están llenos de valentía. Ahora viene el trabajo invisible, tratar de recuperar la mayor energía para la batalla que tenemos en Cali”.