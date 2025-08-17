A Luis Díaz le dan 'palo' hinchas del Bayern Múnich; "los refuerzos son una vergüenza"

El pasado sábado 16 de agosto, Luis Díaz se coronó campeón de la Supercopa de Alemania, anotando uno de los goles de le dieron el triunfo final 2-1 a los ‘bávaros’ sobre el Stuttgart.

Y aunque para muchos el guajiro fue de los futbolistas destacados en el compromiso, para otros ‘Luchito’ no estuvo a la altura y, pese a que la temporada hasta ahora está iniciando, prefieren verlo “lesionado” antes que siga jugando más partidos al mando de Vincent Kompany.

Y es que, sin ‘pelos en la mengua’, varios hinchas del Bayern Múnich dieron sus impresiones sobre Luis Díaz en redes sociales; especialmente en la cuenta oficial del equipo, siendo en su mayoría los cibernautas alemanes. Pero a diferencia de los latinos y propios colombianos que le dieron la buena vibra al extremo, en esa parte del mundo la situación fue diferente y hasta hostil.

“No parece una victoria en absoluto porque Karl Bischof simplemente no es tomado en cuenta; es absolutamente malo para la moral de los jóvenes codiciosos. Sería mejor si Kane, Olise o Luis Díaz estuvieran lesionados, solo así serían utilizados”, indicó uno de los comentarios en redes, que dejó en evidencia la dureza con la que ‘rajan’, no solo al ‘cafetero’, sino que también a varios de la nómina ‘bávara’.

Fühlt sich absolut nicht nach ein Sieg an

Weil Karl Bischof asare einfach nicht berücksichtigt werden

Dafür Raphael lieber für gnabry kommt

Absolut schlecht für die Moral der jungen gierigen

Am besten verletzten sich noch Kane olise oder Diaz, nur dann kommen die zum Einsatz — Kev (@KingDerKev) August 16, 2025

Publicidad

Pero eso no fue todo, pues hubo otro hincha que se fue de frente con las nuevas caras para esta temporada, donde destaca la de ‘lucho’: “Estos fichajes son una auténtica vergüenza. Esto va a continuar toda la temporada; es para arrancarse los pelos”.



¡No todo son críticas para ‘Lucho’!

Evidentemente al guajiro no faltó quien lo elogiara y le mandara buenos mensajes por su actuación el pasado sábado en la final de la Supercopa de Alemania, donde tuvo importante protagonismo en la obtención del título.

Tanto en Alemania, como en Colombia y otras partes del mundo le desearon lo mejor al futbolista ‘cafetero’, que, frente al Stuttgart, tuvo su debut oficial con el Bayern Múnich, pues los duelos anteriores habían sido de fogueo, en plena pretemporada.

Luis Díaz celebró gol y título con Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania. Foto oficial del Bayern Múnich

Publicidad

Ahora, tras el primer título obtenido en la temporada, el guajiro tiene la gran responsabilidad de marcar la diferencia con los alemanes, tanto en la Bundesliga como en Champions League, que es el torneo al que el cuadro ‘bávaro’ le apostará a ganar desde el primer día.

Además, como dato no menor, es importante recalcar que justamente la Liga de Campeones es uno de los trofeos que a Luis Díaz todavía le faltan por ganar como profesional, pues, con Liverpool obtuvo todo a nivel local, pero en materia internacional sí quedó en deuda.