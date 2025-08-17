Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Hinchas sufren intento de emboscada durante su desplazamiento a un partido de su equipo

Hinchas sufren intento de emboscada durante su desplazamiento a un partido de su equipo

Los agresores bloquearon el paso de los autobuses en los que se transportaban los aficionados y los atacaron con artefactos explosivos y cohetes pirotécnicos.

Hinchas del Palmeiras fueron emboscados mientras se dirigían a Río de Jaineiro
Hinchas del Palmeiras fueron emboscados mientras se dirigían a Río de Jaineiro
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 17, 2025 03:56 p. m.