Vea el primer gol de Luis Javier Suárez con Sporting de Lisboa en la Liga de Portugal

Este domingo 17 de agosto, el Sporting de Lisboa, con Luis Javier Suárez en cancha, recibió en el Estadio José Alvalade al Arouca. A los 20 minutos de juego, Ricardo Mangas abrió el marcador para los ‘leones’ tras aprovechar un balón suelto en el área y definir de zurda.

Ocho minutos más tarde, el juez sancionó penal por una falta de Dylan Nandín sobre Gonçalo Inácio. Luis Javier Suárez se encargó de la ejecución y, con un remate de pierna derecha, puso el 2-0 para su equipo. De paso, marcó su primer gol con la camiseta del Sporting y de la temporada, justificando así parte de los cerca de 22 millones de euros que el club pagó por su fichaje



Así fue el gol de Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa