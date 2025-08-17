Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el primer gol de Luis Javier Suárez con Sporting de Lisboa en la Liga de Portugal

Vea el primer gol de Luis Javier Suárez con Sporting de Lisboa en la Liga de Portugal

El delantero colombiano celebró por primera vez con el conjunto lisboneta, que recibió en su casa la visita del Arouca, por la primera fecha del campeonato luso.