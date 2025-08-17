Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez se despachó con doblete con Sporting de Lisboa en la Liga de Portugal

Luis Javier Suárez se despachó con doblete con Sporting de Lisboa en la Liga de Portugal

El atacante samario, de 27 años, marcó doblete en la victoria de los ‘leones’ sobre Arouca por la segunda jornada de la Primeira Liga de Portugal.