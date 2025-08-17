Luis Javier Suárez se despachó con doblete con Sporting de Lisboa en la Liga de Portugal

Gran presentación del delantero Luis Javier Suárez, quien aportó en la goleada 6-0 del Sporting de Lisboa sobre el Arouca en el José Alvalade, en partido correspondiente a la segunda fecha de la Primeira Liga de Portugal.

El primer tanto del jugador de la Selección Colombia llegó a los 31 minutos, cuando transformó en gol un penalti con un remate de pierna derecha. En la segunda mitad, el samario volvió a aparecer con un certero disparo de zurda, imposible de atajar para el guardameta rival sobre los 62 de juego.

A los 81 minutos, Suárez dejó el terreno de juego y fue reemplazado por Alisson Santos.



Vea el doblete de Luis Javier Suárez con Sporting de Portugal

Luis Javier Suárez | 🇵🇹 Sporting 5-0 FC Arouca



Another goal by Luis Javier Suárezpic.twitter.com/I6mBqSXyrL — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 17, 2025

Luis Javier Suárez | 🇵🇹 Sporting 2-0 FC Arouca



Javier Suárez converts pkpic.twitter.com/hP6eNCVeH2 — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 17, 2025