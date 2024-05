César Farías explotó con periodista y pidió pruebas de supuestas peleas en su paso por América

César Farías ha estado en boca de todos tras abandonar el cargo de director técnico del América de Cali y esta vez, en charla con 'ESPN', para el programa 'F90', el entrenador le contestó al periodista y analista Francisco Vélez, por algunas afirmaciones que el comunicador hizo recientemente, en medio de los partidos de la fase 'Todos contra todos' de la Liga I 2024 del fútbol colombiano.

Pues bien, el venezolano fue el invitado especial para el mencionado programa y en un momento dado de la entrevista, explotó en contra del periodista. "Que yo me peleé y que le pegué a un entrenador, que luego le pegué a una señora, mejor dicho, cualquier cantidad de cosas. Imagínese si César Farías le hubiese pegado a alguien en serio, el escándalo que se hubiese armado de verdad. Después, decir que tenía mala relación con los jugadores, eso no es verdad", fue lo dicho por el técnico en primera instancia.

A renglón seguido afirmó: "Pero si le puedo decir algo, si yo hiciera caso a las cosas que me dicen a mí... Hay un señor que tiene apellido de ropa, que es el que le lleva la información a usted y ¿yo tengo que creer eso?. Yo no tengo porque creer en chismes de peluquería. Yo respeto y lo respeto a usted, le he tenido consideración cada vez que me entrevista, porque llevo años viéndolo en la televisión y porque es mayor que yo, pero yo también como ser humano merezco todo el respeto del mundo", decidió agregar Farías.

Tras ello, se mantuvo bajo la misma línea increpándole a 'Pacho' Vélez por lo dicho semanas atrás. "Usted esta diciendo cosas que usted sabe quién le dijo. Usted no tiene ninguna prueba de que eso sea verdad, ni qué es verdad. Hace un rato usted dijo que yo había tenido un encontronazo con los jugadores y lo ha repetido varias veces, también se mencionó a Edwin Cardona y como con Edwin también se mencionaron otros aspectos y lo culparon de otras cosas que no creo que sean verdad. Y aprovecho para defenderlo públicamente porque conmigo ha sido muy profesional y un jugador correcto", mencionó

"Entonces, es increible que estemos peleando con comentarios de dime y que luego digo, porque usted no tiene ni una sola prueba de todo lo que usted ha dicho. Me parece que eso no es correcto porque aparte yo lo respeto a usted", sumó el DT de 51 años.

Finalmente, Francisco Vélez terminó por responder a lo dicho por César Farías en la mencionada entrevista. "Yo no tengo nada que agregarle. Yo me responsabilizo de lo que digo, lo que pienso y de lo que investigo como periodista. Yo no dije nada sobre Edwin Cardona, simplemente le hice una pregunta a Tulio Gómez, al parecer entonces usted escuchó la entrevista mal", dijo el periodista quien, tras aclarar la situación, le dio la despedida de inmediato al extécnico del América de Cali..

“Yo no puedo creer en chismes de peluquería”, entre otras, una de las frases con las que César Farías confrontó a ‘Pacho’ Vélez por los rumores mencionó sobre el DT, en los que se habló hasta de agresiones a miembros del América de Cali. 🤐pic.twitter.com/FxEYMGt3lc — Juan Andrés Pineda (@juanpinedar27) May 3, 2024