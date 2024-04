¿Qué es de la vida de Gabriel Fernández, exjugador de Millonarios, Junior y América?

Gabriel Fernández fue un volante argentino que tuvo una amplia carrera en clubes del fútbol colombiano, defendió las camisetas de varios clubes de tradición comoMillonarios, Junior, Américay Deportivo Cali. Además de eso, también le prestó sus servicios a Real Cartagena. Todo esto en una primera etapa entre 2005 y 2007 y una segunda entre 2010 y 2012. Su retiro se presentó en 2015 y a pesar de haber colgado los guayos, el nacido en Bragado y hoy con 46 años siguió cercano y laborando cercano al mundo del balón.

Y de esa forma, en Gol Caracol contactamos al 'Gabi', quien es gerente deportivo de Cibao, uno de los equipos más importantes del fútbol de República Dominicana.

"La verdad es que mi vida sigue marchando muy bien, gracias a Dios, especialmente en lo relacionado con nuestra pasión por el fútbol. Desde hace 3 años, vivo en República Dominicana, yo trabajo en el club más grande del país. Soy responsable de todo el área deportiva del club", comentó inicialmente Fernández, quien el año anterior viajó con los equipos juveniles de su actual club a Bogotá, en donde sostuvo una gira enfrentando a equipos como Equidad, Millonarios y Santa Fe.

Pero así como estableció una amplia hoja de vida como futbolista, desde hace un tiempo también incursionó en el campo de la dirigencia. Por eso resaltó que "comencé a involucrarme en la gerencia deportiva de instituciones, primero en Argentina y luego en Ecuador, en Olmedo, un club de primera división".

En medio de la charla surgió un interrogante. ¿Por qué no fue técnico?...El argentino hizo una pausa y dijo que "disfruto mucho la gestión. Hay aspectos en este campo que me atraen, especialmente la posibilidad de trabajar en la conformación conjunta de los equipos junto con otras áreas. Siempre me ha interesado y en Cibao me han acompañado los resultados".

Pero Gabriel Fernández ya se plantea objetivos importantes y entre ellos tiene en la mira ese deseo de regresar a Colombia, de donde an algún momento ha recibido llamados; pero sin avanzar demasiado por sus compromisos con los dominicanos.

Hablando de fútbol con Gabriel Fernández

¿Qué nos dice si le nombramos Millonarios?

"Millonarios significa mucho para mi carrera, todos saben eso. Es un lugar donde me he sentido increíblemente cómodo y feliz. Creo que existe un cariño especial y un gran respeto mutuo entre ambas partes. Siempre estaré agradecido con Millonarios".

¿Volver al fútbol colombiano en otra función está en sus planes?

"Siempre es un desafío para cualquiera relacionado con el fútbol alcanzar equipos y ligas más competitivas. Los jugadores colombianos de fútbol seguramente aspiran a llegar al fútbol europeo. Desde nuestra gestión, siempre aspiramos a seguir creciendo también. Así que sí, como mencioné anteriormente. Durante mi etapa como futbolista, fue un lugar donde recibí mucho cariño y donde me sentí muy feliz".

Gabriel Fernández en su paso por Millonarios - Foto: Colprensa

¿Le gusta el juego del equipo de Alberto Gamero?

"Siempre sostuve, desde que Alberto asumió, que era necesario respaldarlo y darle continuidad. Él conoce bien el club y ya había realizado un excelente trabajo en Boyacá Chicó y Deportes Tolima. Cuando llegó al club, fui uno de los que salió a respaldarlo, sabiendo que podían venir grandes cosas. Afortunadamente, la dirigencia hizo un gran trabajo al brindarle esa continuidad. Los resultados están a la vista: Millonarios es ahora un protagonista constante y siempre compite en torneos internacionales".

¿Daniel Cataño o Macalister Silva?

"Es un tema difícil. Primero, con Maca (Silva) fuimos compañeros y sabíamos que sería un jugador determinante, importante para el club, incluso para su historia. Ha contribuido mucho a la institución. Cataño se unió mucho tiempo después y la verdad es que se adaptó rápidamente, brindando cosas importantes al equipo y adaptándose sorprendentemente bien a la institución. Son dos jugadores magníficos, pero indudablemente Macalister es parte de la historia del club y merece un gran respeto por ello".

263966_gabriel_fernandez_col_g.jpg