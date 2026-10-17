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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de Liga Betplay II-2026, tras triunfos de Millonarios, Nacional y Once Caldas

Cómo quedó la tabla de Liga Betplay II-2026, tras triunfos de Millonarios, Nacional y Once Caldas

Este sábado, salieron al 'ruedo' equipos como Millonarios, Nacional y Once Caldas, que lograron valiosos triunfos para escalar en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay. ¡Acá le contamos los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Nacional, Millonarios y Once Caldas ganaron en la jornada sabatina de la Liga BetPlay II-2026.
Nacional, Millonarios y Once Caldas ganaron en la jornada sabatina de la Liga BetPlay II-2026.
Fotos: Colprensa y oficial de Nacional

La Liga BetPlay II-2026 tuvo actividad este sábado con tres compromisos, siendo uno de ellos el que protagonizaron en el Atanasio Girardot, Medellín y Once Caldas. Además, de que Millonarios y Nacional también vieron acción.

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En el caso del duelo entre el DIM y el 'blanco-blanco' válido por la fecha 15, la balanza terminó inclinada a favor de los visitantes que se impusieron 0-2 con anotaciones de Jefrey Zapata, a los 35 de juego, y de Michael Barrios, al 65.

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Sin duda, un triunfo importante para los manizaleños que llegaron a 19 puntos en la tabla general en catorce partidos, y de paso, quedaron muy cerca del grupo de los ocho.

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Por su parte, el Medellín sufrió otro duro revés, esto luego de haber sido eliminado en Copa Colombia por Atlético Nacional. Los dirigidos por Luis Amaranto Perea se quedaron en 23 unidades, pero se mantienen, por ahora, entre los clasificados.

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Antes, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios derrotó 4-1 a Jaguares de Córdoba. Dicho juego correspondió a la jornada número quince del presente campeonato.

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Andrey Estupiñán, en dos ocasiones, Leonardo Castro y Daniel Ruiz marcaron los tantos de los dirigidos por Alberto Gamero. El descuento de los 'felinos del Sinú' fue obra de Cristian Álvarez.

Millonarios se impuso a Jaguares en partido de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Millonarios se impuso a Jaguares en partido de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

Igualmente, en La Independencia de Tunja, Nacional le ganó 1-4 a Boyacá Chicó, en encuentro pendiente por la primera jornada de la Liga II.

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Emanuel Benítez (16'), Edwin Cardona (50') y Andrés Sarmiento (84' y 90+2') marcaron los tantos del verde paisa.

Este domingo, continúa la fecha 15 con duelos atractivos, destacando Deportivo Cali vs. Junior en el estadio de Palmaseca, a partir de las 8:10 de la noche.

Nacional se impuso a Boyacá Chicó en La Independencia de Tunja por la Liga II.
Nacional se impuso a Boyacá Chicó en La Independencia de Tunja por la Liga II.
Foto oficial de Nacional

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Cómo quedó la tabla de Liga Betplay II 2026, tras triunfos de Millonarios, Nacional y Once Caldas:

PosicionesEquipoPJGEPGFGCDGPuntos
1América de Cali138322591627
2Atlético Nacional1282225111426
3Deportivo Cali137422091125
4Millonarios1567223131025
5Bucaramanga1266021111024
6Medellín147252119223
7Santa Fe126421912722
8Tolima145541716120
9Once Caldas145451816219
10Cúcuta135351619-318
11Águilas Doradas133731718-116
12Llaneros134271517-214
13Internacional142841620-414
14Alianza133371426-1212
15Boyacá Chicó133371123-1212
16Junior132561923-411
17Fortaleza131841419-511
18Deportivo Pereira13175818-1010
19Jaguares132471526-1110
20Pasto12237918-99
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