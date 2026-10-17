Cómo quedó la tabla de Liga Betplay II 2026, tras triunfos de Millonarios, Nacional y Once Caldas:

La Liga BetPlay II-2026 tuvo actividad este sábado con tres compromisos, siendo uno de ellos el que protagonizaron en el Atanasio Girardot, Medellín y Once Caldas. Además, de que Millonarios y Nacional también vieron acción.

En el caso del duelo entre el DIM y el 'blanco-blanco' válido por la fecha 15, la balanza terminó inclinada a favor de los visitantes que se impusieron 0-2 con anotaciones de Jefrey Zapata, a los 35 de juego, y de Michael Barrios, al 65.

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Sin duda, un triunfo importante para los manizaleños que llegaron a 19 puntos en la tabla general en catorce partidos, y de paso, quedaron muy cerca del grupo de los ocho.

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Por su parte, el Medellín sufrió otro duro revés, esto luego de haber sido eliminado en Copa Colombia por Atlético Nacional. Los dirigidos por Luis Amaranto Perea se quedaron en 23 unidades, pero se mantienen, por ahora, entre los clasificados.



👏🏻🔥 ¡ONCE CALDAS DIO LA SORPRESA EN EL ATANASIO! 👀⚽



Con un contundente 0-2, el 'blanco blanco' complicó a Medellín 😨😨 además de meterse en la pelea por entrar a los ocho.#FutbolColombiano #GolCaracol pic.twitter.com/421nhxeMxn — Gol Caracol (@GolCaracol) October 18, 2026

Antes, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios derrotó 4-1 a Jaguares de Córdoba. Dicho juego correspondió a la jornada número quince del presente campeonato.

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Andrey Estupiñán, en dos ocasiones, Leonardo Castro y Daniel Ruiz marcaron los tantos de los dirigidos por Alberto Gamero. El descuento de los 'felinos del Sinú' fue obra de Cristian Álvarez.

Millonarios se impuso a Jaguares en partido de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

Igualmente, en La Independencia de Tunja, Nacional le ganó 1-4 a Boyacá Chicó, en encuentro pendiente por la primera jornada de la Liga II.

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Emanuel Benítez (16'), Edwin Cardona (50') y Andrés Sarmiento (84' y 90+2') marcaron los tantos del verde paisa.

Este domingo, continúa la fecha 15 con duelos atractivos, destacando Deportivo Cali vs. Junior en el estadio de Palmaseca, a partir de las 8:10 de la noche.

Nacional se impuso a Boyacá Chicó en La Independencia de Tunja por la Liga II. Foto oficial de Nacional

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Cómo quedó la tabla de Liga Betplay II 2026, tras triunfos de Millonarios, Nacional y Once Caldas: