Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Once Caldas 1-0 Pasto

Las emociones del fútbol profesional colombiano continuaron este domingo con partidos de la fecha 19 y a primera hora Once Caldas venció 1-0 a Deportivo Pasto y sigue con vida de cara a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025.

El único tanto del partido fue obra de Mateo Zuleta a los 10 minutos. El resto de la jornada dominical sigue con Alianza vs. Boyacá Chicó, América vs. Unión Magdalena y Santa Fe vs. Deportivo Cali.



Fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025

Envigado 1–1 Deportivo Pereira

Millonarios 1–4 Medellín

Tolima 3–1 Llaneros

Fortaleza 1–1 Junior

Atlético Nacional 2–1 Águilas Doradas

Bucaramanga 2–1 La Equidad

Once Caldas 1–0 Pasto

Alianza vs Boyacá Chicó (4:10 Pp.m.)

América vs Unión Magdalena (hoy 6:20 p.m.)

Santa Fe vs Deportivo Cali (8:30 p.m.)

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025