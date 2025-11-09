Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Once Caldas 1-0 Pasto

Publicidad
Las emociones del fútbol profesional colombiano continuaron este domingo con partidos de la fecha 19 y a primera hora Once Caldas venció 1-0 a Deportivo Pasto y sigue con vida de cara a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025.
El único tanto del partido fue obra de Mateo Zuleta a los 10 minutos. El resto de la jornada dominical sigue con Alianza vs. Boyacá Chicó, América vs. Unión Magdalena y Santa Fe vs. Deportivo Cali.
|Posición
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Medellín
|19
|11
|4
|4
|43
|28
|15
|37
|2
|Atlético Nacional
|19
|10
|7
|2
|37
|22
|15
|37
|3
|Bucaramanga
|19
|11
|4
|4
|31
|17
|14
|37
|4
|Tolima
|19
|10
|2
|7
|27
|16
|11
|35
|5
|Fortaleza
|19
|9
|8
|2
|35
|18
|17
|35
|6
|Junior
|19
|9
|5
|5
|33
|24
|9
|32
|7
|Águilas Doradas
|19
|7
|6
|6
|33
|25
|8
|27
|8
|América
|18
|7
|5
|6
|20
|16
|4
|26
|9
|Alianza
|18
|7
|5
|6
|22
|21
|1
|26
|10
|Once Caldas
|19
|7
|5
|7
|23
|26
|-3
|26
|11
|Santa Fe
|18
|6
|7
|5
|19
|17
|2
|25
|12
|Llaneros
|19
|7
|4
|8
|17
|22
|-5
|25
|13
|Millonarios
|19
|6
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|14
|Deportivo Cali
|18
|5
|5
|8
|21
|26
|-5
|20
|15
|Unión Magdalena
|18
|5
|3
|10
|29
|39
|-10
|18
|16
|Deportivo Pereira
|19
|4
|6
|9
|19
|32
|-13
|18
|17
|Envigado
|19
|3
|8
|8
|15
|27
|-12
|17
|18
|Pasto
|19
|3
|7
|9
|23
|38
|-15
|16
|19
|Boyacá Chicó
|18
|3
|7
|8
|12
|25
|-13
|16
|20
|La Equidad
|19
|2
|5
|12
|19
|30
|-11
|11