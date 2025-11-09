El partido Alianza vs. Chicó estuvo detenido unos minutos por esta razón

Alianza vs. Chicó jugaron este domingo 9 de noviembre, en el marco de la jornada 19 de la Liga BetPlay II-2025. El compromiso se llevó a cabo en el Armando Maestre Pavajeau de la capital del Cesar, pero en unos minutos de la segunda parte, el partido estuvo detenido.

¿Qué pasó? Se desarrollaba el complemento del encuentro, más específicamente al minuto 55, cuando se paró el juego. Todo se debió a que las luminarias del escenario deportivo 'vallenato' no estaban a máxima intensidad, potencia, provocando que no fuera apto para que los futbolistas jugaran.

Durantes tres minutos, los jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos dialogaron constantemente con el árbitro, mientras que la logística del estadio trabajaba para que el fluido eléctrico volviese.

En medio de la pausa obligada, los futbolistas aprovecharon para hidratarse y repasar algunos conceptos técnicos con sus entrenadores.

Finalmente, al minuto 59 volvieron a reanudarse las acciones en el césped de juego del Armando Maestre Pavajeau ya con las luminarias a tope.

El cuadro 'vallenato' es uno de los clubes que lucha por un lugar en las finales de la Liga II-2025.