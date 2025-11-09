Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dávinson Sánchez no le cierra la puerta a equipo donde fue feliz; "nunca se sabe"

Dávinson Sánchez no le cierra la puerta a equipo donde fue feliz; "nunca se sabe"

El defensor caucano es jugador clave en el Galatasaray, pero en las últimas horas sorprendió con unas declaraciones. ¡Atentos a las palabras que pronunció Dávinson Sánchez!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
Dávinson Sánchez, defensor colombiano que milita en Galatasaray.
Dávinson Sánchez, defensor colombiano que milita en Galatasaray.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad