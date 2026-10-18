Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 1-1 América

La Liga BetPlay II-2026 nunca decepciona y este domingo 18 de octubre, en la continuidad de la fecha 15, los amantes del fútbol colombino fuimos testigos de un partido lleno de emociones, de principio a fin. Y es que Atlético Bucaramanga y América de Cali empataron 1-1, en el estadio Américo Montanini, en un duelo que tuvo polémicas, un expulsado, goles y buen juego.
Cuando tan solo iba un minuto, Emerson Batalla entró al área, cayó y pidió penalti por supuesta falta del guardameta, Jean Paulo Fernandes. Sin embargo, el árbitro no 'comió cuento' y sancionó simulación. Todos en el 'escarlata' pidieron tarjeta amarilla, pero no fue así, desatando la molestia. Eso sí, tiempo más tarde, 'el leopardo' se terminaría quedando con 10 jugadores.
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Carlos Romaña pisó a Daniel Valencia a la altura del talón, por la espalda, y el árbitro, Bismarks Santiago, recibió el llamado del VAR. Tan pronto, vio la jugada, no dudó en mostrarle la tarjeta roja al defensa central del Bucaramanga. Pese a ello, con pundonor y garra, el local encontró la apertura del marcador por intermedio de Luciano Pons, inflando las redes al minuto 47'.
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Pero la alegría no fue completa, ya que América de Cali logró empatar el compromiso. Sobre el minuto 71', Yani Quintero ganó la espalda de la defensa y conectó tras un centro desde el costado. De esa manera, se sentenció el 1-1 definitivo. Punto valioso para el 'leopardo', por cómo se dio todo, mientras que los 'diablos rojos' desaprovecharon la oportunidad de sumar de a tres.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|PTS
|1
|América
|14
|+16
|28
|2
|Atlético Nacional
|12
|+14
|26
|3
|Deportivo Cali
|13
|+11
|25
|4
|Millonarios
|15
|+10
|25
|5
|Bucaramanga
|13
|+10
|25
|6
|Medellín
|14
|+2
|23
|7
|Santa Fe
|12
|+7
|22
|8
|Tolima
|15
|0
|20
|9
|Once Caldas
|14
|+2
|19
|10
|Águilas Doradas
|14
|0
|19
|11
|Cúcuta
|13
|-3
|18
|12
|Llaneros
|13
|-2
|14
|13
|Internacional de Bogotá
|14
|-4
|14
|14
|Alianza
|13
|-12
|12
|15
|Boyacá Chicó
|13
|-12
|12
|16
|Junior
|13
|-4
|11
|17
|Fortaleza
|13
|-5
|11
|18
|Deportivo Pereira
|13
|-10
|10
|19
|Jaguares
|13
|-11
|10
|20
|Pasto
|12
|-9
|9
Resultados de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026
- Millonarios 4-1 Jaguares
- Medellín 0-2 Once Caldas
- Águilas Doradas 2-1 Tolima
- Bucaramanga 1-1 América
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Programación de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026
Llaneros vs. Independiente Santa Fe
Día: domingo 18 de octubre.
Hora: 6:05 p.m.
Estadio: Bello Horizonte.
Deportivo Cali vs. Junior de Barranquilla
Día: domingo 18 de octubre.
Hora: 8:10 p.m.
Estadio: Palmaseca.
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Deportivo Pasto vs. Alianza F.C.
Día: lunes 19 de octubre.
Hora: Departamental Libertad.
Estadio: 8:05 p.m.
Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó
Día: martes 20 de octubre.
Hora: 4:30 p.m.
Estadio: Palmaseca.
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Internacional de Bogotá vs. Fortaleza
Día: martes 20 de octubre.
Hora: 6:15 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.
Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional
Día: martes 20 de octubre.
Hora: 6:30 p.m.
Estadio: General Santander.
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