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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 1-1 América

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 1-1 América

Partidazo en el estadio Américo Montanini, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026, donde el 'leopardo' quedó con 10 jugadores desde el minuto 26' y el 'escarlata' no aprovechó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Bucaramanga y América de Cali se enfrentaron en el estadio Américo Montanini por la Liga BetPlay II-2026
Bucaramanga y América de Cali se enfrentaron en el estadio Américo Montanini por la Liga BetPlay II-2026
Twitter de América de Cali

La Liga BetPlay II-2026 nunca decepciona y este domingo 18 de octubre, en la continuidad de la fecha 15, los amantes del fútbol colombino fuimos testigos de un partido lleno de emociones, de principio a fin. Y es que Atlético Bucaramanga y América de Cali empataron 1-1, en el estadio Américo Montanini, en un duelo que tuvo polémicas, un expulsado, goles y buen juego.

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Cuando tan solo iba un minuto, Emerson Batalla entró al área, cayó y pidió penalti por supuesta falta del guardameta, Jean Paulo Fernandes. Sin embargo, el árbitro no 'comió cuento' y sancionó simulación. Todos en el 'escarlata' pidieron tarjeta amarilla, pero no fue así, desatando la molestia. Eso sí, tiempo más tarde, 'el leopardo' se terminaría quedando con 10 jugadores.

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Carlos Romaña pisó a Daniel Valencia a la altura del talón, por la espalda, y el árbitro, Bismarks Santiago, recibió el llamado del VAR. Tan pronto, vio la jugada, no dudó en mostrarle la tarjeta roja al defensa central del Bucaramanga. Pese a ello, con pundonor y garra, el local encontró la apertura del marcador por intermedio de Luciano Pons, inflando las redes al minuto 47'.

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Pero la alegría no fue completa, ya que América de Cali logró empatar el compromiso. Sobre el minuto 71', Yani Quintero ganó la espalda de la defensa y conectó tras un centro desde el costado. De esa manera, se sentenció el 1-1 definitivo. Punto valioso para el 'leopardo', por cómo se dio todo, mientras que los 'diablos rojos' desaprovecharon la oportunidad de sumar de a tres.

Cali y Junior se enfrentan en la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Cali y Junior se enfrentan en la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Fotos: oficiales del Cali y del Junior

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

PosiciónClubPJDGPTS
1América14+1628
2Atlético Nacional12+1426
3Deportivo Cali13+1125
4Millonarios15+1025
5Bucaramanga13+1025
6Medellín14+223
7Santa Fe12+722
8Tolima15020
9Once Caldas14+219
10Águilas Doradas14019
11Cúcuta13-318
12Llaneros13-214
13Internacional de Bogotá14-414
14Alianza13-1212
15Boyacá Chicó13-1212
16Junior13-411
17Fortaleza13-511
18Deportivo Pereira13-1010
19Jaguares13-1110
20Pasto12-99

Resultados de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026

  • Millonarios 4-1 Jaguares
  • Medellín 0-2 Once Caldas
  • Águilas Doradas 2-1 Tolima
  • Bucaramanga 1-1 América
Águilas Doradas y Deportes Tolima se enfrentaron por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026
Águilas Doradas y Deportes Tolima se enfrentaron por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

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Programación de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026

Llaneros vs. Independiente Santa Fe
Día: domingo 18 de octubre.
Hora: 6:05 p.m.
Estadio: Bello Horizonte.

Deportivo Cali vs. Junior de Barranquilla
Día: domingo 18 de octubre.
Hora: 8:10 p.m.
Estadio: Palmaseca.

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Deportivo Pasto vs. Alianza F.C.
Día: lunes 19 de octubre.
Hora: Departamental Libertad.
Estadio: 8:05 p.m.

Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó
Día: martes 20 de octubre.
Hora: 4:30 p.m.
Estadio: Palmaseca.

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Internacional de Bogotá vs. Fortaleza
Día: martes 20 de octubre.
Hora: 6:15 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional
Día: martes 20 de octubre.
Hora: 6:30 p.m.
Estadio: General Santander.

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