Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 1-1 América

La Liga BetPlay II-2026 nunca decepciona y este domingo 18 de octubre, en la continuidad de la fecha 15, los amantes del fútbol colombino fuimos testigos de un partido lleno de emociones, de principio a fin. Y es que Atlético Bucaramanga y América de Cali empataron 1-1, en el estadio Américo Montanini, en un duelo que tuvo polémicas, un expulsado, goles y buen juego.

Cuando tan solo iba un minuto, Emerson Batalla entró al área, cayó y pidió penalti por supuesta falta del guardameta, Jean Paulo Fernandes. Sin embargo, el árbitro no 'comió cuento' y sancionó simulación. Todos en el 'escarlata' pidieron tarjeta amarilla, pero no fue así, desatando la molestia. Eso sí, tiempo más tarde, 'el leopardo' se terminaría quedando con 10 jugadores.

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Carlos Romaña pisó a Daniel Valencia a la altura del talón, por la espalda, y el árbitro, Bismarks Santiago, recibió el llamado del VAR. Tan pronto, vio la jugada, no dudó en mostrarle la tarjeta roja al defensa central del Bucaramanga. Pese a ello, con pundonor y garra, el local encontró la apertura del marcador por intermedio de Luciano Pons, inflando las redes al minuto 47'.

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Pero la alegría no fue completa, ya que América de Cali logró empatar el compromiso. Sobre el minuto 71', Yani Quintero ganó la espalda de la defensa y conectó tras un centro desde el costado. De esa manera, se sentenció el 1-1 definitivo. Punto valioso para el 'leopardo', por cómo se dio todo, mientras que los 'diablos rojos' desaprovecharon la oportunidad de sumar de a tres.



Cali y Junior se enfrentan en la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026. Fotos: oficiales del Cali y del Junior

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Posición Club PJ DG PTS 1 América 14 +16 28 2 Atlético Nacional 12 +14 26 3 Deportivo Cali 13 +11 25 4 Millonarios 15 +10 25 5 Bucaramanga 13 +10 25 6 Medellín 14 +2 23 7 Santa Fe 12 +7 22 8 Tolima 15 0 20 9 Once Caldas 14 +2 19 10 Águilas Doradas 14 0 19 11 Cúcuta 13 -3 18 12 Llaneros 13 -2 14 13 Internacional de Bogotá 14 -4 14 14 Alianza 13 -12 12 15 Boyacá Chicó 13 -12 12 16 Junior 13 -4 11 17 Fortaleza 13 -5 11 18 Deportivo Pereira 13 -10 10 19 Jaguares 13 -11 10 20 Pasto 12 -9 9

Resultados de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026

Millonarios 4-1 Jaguares

Medellín 0-2 Once Caldas

Águilas Doradas 2-1 Tolima

Bucaramanga 1-1 América

Águilas Doradas y Deportes Tolima se enfrentaron por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

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Programación de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026

Llaneros vs. Independiente Santa Fe

Día: domingo 18 de octubre.

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Bello Horizonte.

Deportivo Cali vs. Junior de Barranquilla

Día: domingo 18 de octubre.

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Palmaseca.

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Deportivo Pasto vs. Alianza F.C.

Día: lunes 19 de octubre.

Hora: Departamental Libertad.

Estadio: 8:05 p.m.

Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó

Día: martes 20 de octubre.

Hora: 4:30 p.m.

Estadio: Palmaseca.

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Internacional de Bogotá vs. Fortaleza

Día: martes 20 de octubre.

Hora: 6:15 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional

Día: martes 20 de octubre.

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: General Santander.