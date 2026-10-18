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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Cali 0-0 Junior

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Cali 0-0 Junior

La jornada dominical, correspondiente a la fecha 15 de Liga BetPlayII-2026, se cerró con un partidazo entre dos históricos del fútbol colombiano, de realidades diferentes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Deportivo Cali y Junior de Barranquilla se enfrentaron por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026
Deportivo Cali y Junior de Barranquilla se enfrentaron por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026
Twitter del Deportivo Cali

Uno de los partidos de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026 que más expectativa generaba, se llevó a cabo este domingo 18 de octubre en el estadio Palmaseca. Allí, Deportivo Cali recibió al Junior de Barranquilla, en un duelo que tuvo toda clase de imágenes desde la previa. Y es que la fiesta que realizaron los aficionados del cuadro 'azucarero' fue impresionante.

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Pero eso no fue lo único, ya que la institución vallecaucana rindió un emotivo homenaje a Teófilo Gutiérrez, quien supo ganar una estrella con la camiseta del Cali, siendo figura en 2021. Sin embargo, todo eso quedó atrás y ya en el terreno de juego, las cosas fueron un poco diferentes: mucho roce, falta, discusión, pierna fuerte y poco fútbol y fluidez en el juego.

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Prueba de ello fue que no terminaron los 22 en cancha. Francisco Fydriszewski vio la doble amarilla y, por ende, se fue expulsado, al minuto 64'. De igual manera, el árbitro, Wilmar Roldán, se vio en la necesidad de hablar en repetidas ocasiones para calmar los ánimos y sancionar varias infracciones. Y es que no se dedicaron a jugar, sino a ir por el adversario.

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Finalmente, fue un empate sin goles, 0-0, y, como era de esperarse, al final del encuentro no faltaron los empujones, insultos y los ánimos caldeados. Por fortuna, no pasó a mayores y cuando la tensión se bajó, llegaron los abrazos y las charlas entre la mayoría de protagonistas.

Bucaramanga y América de Cali se enfrentaron en el estadio Américo Montanini por la Liga BetPlay II-2026
Bucaramanga y América de Cali se enfrentaron en el estadio Américo Montanini por la Liga BetPlay II-2026
Twitter de América de Cali

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: fecha 15

PosiciónClubPJDGPTS
1América14+1628
2Atlético Nacional12+1426
3Deportivo Cali14+1126
4Millonarios15+1025
5Bucaramanga13+1025
6Medellín14+223
7Santa Fe13+622
8Tolima15020
9Once Caldas14+219
10Águilas Doradas14019
11Cúcuta13-318
12Llaneros14-117
13Internacional de Bogotá14-414
14Junior14-412
15Alianza13-1212
16Boyacá Chicó13-1212
17Fortaleza13-511
18Deportivo Pereira13-1010
19Jaguares13-1110
20Pasto12-99

Resultados de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026

  • Millonarios 4-1 Jaguares
  • Medellín 0-2 Once Caldas
  • Águilas Doradas 2-1 Tolima
  • Bucaramanga 1-1 América
  • Llaneros 1-0 Santa Fe
  • Cali 0-0 Junior
Independiente Santa Fe enfrentó a Llaneros, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026
Independiente Santa Fe enfrentó a Llaneros, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Santa Fe

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Programación de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026

Deportivo Pasto vs. Alianza F.C.
Día: lunes 19 de octubre.
Hora: Departamental Libertad.
Estadio: 8:05 p.m.

Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó
Día: martes 20 de octubre.
Hora: 4:30 p.m.
Estadio: Palmaseca.

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Internacional de Bogotá vs. Fortaleza
Día: martes 20 de octubre.
Hora: 6:15 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional
Día: martes 20 de octubre.
Hora: 6:30 p.m.
Estadio: General Santander.

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