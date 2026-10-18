Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Cali 0-0 Junior

Uno de los partidos de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026 que más expectativa generaba, se llevó a cabo este domingo 18 de octubre en el estadio Palmaseca. Allí, Deportivo Cali recibió al Junior de Barranquilla, en un duelo que tuvo toda clase de imágenes desde la previa. Y es que la fiesta que realizaron los aficionados del cuadro 'azucarero' fue impresionante.

Pero eso no fue lo único, ya que la institución vallecaucana rindió un emotivo homenaje a Teófilo Gutiérrez, quien supo ganar una estrella con la camiseta del Cali, siendo figura en 2021. Sin embargo, todo eso quedó atrás y ya en el terreno de juego, las cosas fueron un poco diferentes: mucho roce, falta, discusión, pierna fuerte y poco fútbol y fluidez en el juego.

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Prueba de ello fue que no terminaron los 22 en cancha. Francisco Fydriszewski vio la doble amarilla y, por ende, se fue expulsado, al minuto 64'. De igual manera, el árbitro, Wilmar Roldán, se vio en la necesidad de hablar en repetidas ocasiones para calmar los ánimos y sancionar varias infracciones. Y es que no se dedicaron a jugar, sino a ir por el adversario.

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Finalmente, fue un empate sin goles, 0-0, y, como era de esperarse, al final del encuentro no faltaron los empujones, insultos y los ánimos caldeados. Por fortuna, no pasó a mayores y cuando la tensión se bajó, llegaron los abrazos y las charlas entre la mayoría de protagonistas.



Bucaramanga y América de Cali se enfrentaron en el estadio Américo Montanini por la Liga BetPlay II-2026 Twitter de América de Cali

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: fecha 15

Posición Club PJ DG PTS 1 América 14 +16 28 2 Atlético Nacional 12 +14 26 3 Deportivo Cali 14 +11 26 4 Millonarios 15 +10 25 5 Bucaramanga 13 +10 25 6 Medellín 14 +2 23 7 Santa Fe 13 +6 22 8 Tolima 15 0 20 9 Once Caldas 14 +2 19 10 Águilas Doradas 14 0 19 11 Cúcuta 13 -3 18 12 Llaneros 14 -1 17 13 Internacional de Bogotá 14 -4 14 14 Junior 14 -4 12 15 Alianza 13 -12 12 16 Boyacá Chicó 13 -12 12 17 Fortaleza 13 -5 11 18 Deportivo Pereira 13 -10 10 19 Jaguares 13 -11 10 20 Pasto 12 -9 9

Resultados de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026

Millonarios 4-1 Jaguares

Medellín 0-2 Once Caldas

Águilas Doradas 2-1 Tolima

Bucaramanga 1-1 América

Llaneros 1-0 Santa Fe

Cali 0-0 Junior

Independiente Santa Fe enfrentó a Llaneros, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026 Twitter de Santa Fe

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Programación de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026

Deportivo Pasto vs. Alianza F.C.

Día: lunes 19 de octubre.

Hora: Departamental Libertad.

Estadio: 8:05 p.m.

Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó

Día: martes 20 de octubre.

Hora: 4:30 p.m.

Estadio: Palmaseca.

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Internacional de Bogotá vs. Fortaleza

Día: martes 20 de octubre.

Hora: 6:15 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional

Día: martes 20 de octubre.

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: General Santander.