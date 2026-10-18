Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Cali 0-0 Junior

Uno de los partidos de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026 que más expectativa generaba, se llevó a cabo este domingo 18 de octubre en el estadio Palmaseca. Allí, Deportivo Cali recibió al Junior de Barranquilla, en un duelo que tuvo toda clase de imágenes desde la previa. Y es que la fiesta que realizaron los aficionados del cuadro 'azucarero' fue impresionante.
Pero eso no fue lo único, ya que la institución vallecaucana rindió un emotivo homenaje a Teófilo Gutiérrez, quien supo ganar una estrella con la camiseta del Cali, siendo figura en 2021. Sin embargo, todo eso quedó atrás y ya en el terreno de juego, las cosas fueron un poco diferentes: mucho roce, falta, discusión, pierna fuerte y poco fútbol y fluidez en el juego.
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Prueba de ello fue que no terminaron los 22 en cancha. Francisco Fydriszewski vio la doble amarilla y, por ende, se fue expulsado, al minuto 64'. De igual manera, el árbitro, Wilmar Roldán, se vio en la necesidad de hablar en repetidas ocasiones para calmar los ánimos y sancionar varias infracciones. Y es que no se dedicaron a jugar, sino a ir por el adversario.
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Finalmente, fue un empate sin goles, 0-0, y, como era de esperarse, al final del encuentro no faltaron los empujones, insultos y los ánimos caldeados. Por fortuna, no pasó a mayores y cuando la tensión se bajó, llegaron los abrazos y las charlas entre la mayoría de protagonistas.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: fecha 15
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|PTS
|1
|América
|14
|+16
|28
|2
|Atlético Nacional
|12
|+14
|26
|3
|Deportivo Cali
|14
|+11
|26
|4
|Millonarios
|15
|+10
|25
|5
|Bucaramanga
|13
|+10
|25
|6
|Medellín
|14
|+2
|23
|7
|Santa Fe
|13
|+6
|22
|8
|Tolima
|15
|0
|20
|9
|Once Caldas
|14
|+2
|19
|10
|Águilas Doradas
|14
|0
|19
|11
|Cúcuta
|13
|-3
|18
|12
|Llaneros
|14
|-1
|17
|13
|Internacional de Bogotá
|14
|-4
|14
|14
|Junior
|14
|-4
|12
|15
|Alianza
|13
|-12
|12
|16
|Boyacá Chicó
|13
|-12
|12
|17
|Fortaleza
|13
|-5
|11
|18
|Deportivo Pereira
|13
|-10
|10
|19
|Jaguares
|13
|-11
|10
|20
|Pasto
|12
|-9
|9
Resultados de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026
- Millonarios 4-1 Jaguares
- Medellín 0-2 Once Caldas
- Águilas Doradas 2-1 Tolima
- Bucaramanga 1-1 América
- Llaneros 1-0 Santa Fe
- Cali 0-0 Junior
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Programación de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026
Deportivo Pasto vs. Alianza F.C.
Día: lunes 19 de octubre.
Hora: Departamental Libertad.
Estadio: 8:05 p.m.
Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó
Día: martes 20 de octubre.
Hora: 4:30 p.m.
Estadio: Palmaseca.
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Internacional de Bogotá vs. Fortaleza
Día: martes 20 de octubre.
Hora: 6:15 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.
Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional
Día: martes 20 de octubre.
Hora: 6:30 p.m.
Estadio: General Santander.
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