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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional, a semifinales de Copa BetPlay 2026; triunfo 3-2 contra Medellín, en vibrante clásico

Nacional, a semifinales de Copa BetPlay 2026; triunfo 3-2 contra Medellín, en vibrante clásico

El clásico paisa tuvo goles y emociones en el Atanasio Girardot, pero dejó a Atlético Nacional clasificando a la siguiente ronda de la Copa BetPlay, donde es el vigente campeón.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de oct, 2026
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Nacional vs Medellín Copa BetPlay 2026
Nacional vs Medellín Copa BetPlay 2026
Colprensa

Atlético Nacional e Independiente Medellín protagonizaron un vibrante y emocionante clásico paisa, este miércoles 14 de octubre, en el estadio Atanasio Girardot, válido por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026, que dejó un resultado 3-2 a favor del equipo 'verdolaga', que pasó a las semifinales.

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Los goles del cuadro dirigido por Lucas González fueron de César Haydar, autogol de Frank Fabra y uno de Andrés Román. Para los 'poderosos' anotó Agustín Martegani un doblete.

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El encuentro contó con un primer tiempo inspirado de Atlético Nacional, que de hecho anotó un gol antes de los primeros 20 minutos, pero que fue anulado por fuera de juego. Sin embargo, el mismo César Haydar, al 23, ahora sí logró adelantar a los 'verdolagas', nuevamente de cabeza.

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Y antes de terminar los 45 minutos iniciales, en otra jugada de pelota quieta, el Medellín contó con mala suerte, la pelota pegó en el experimentado frank Fabra y terminó al fondo de la red, dándose un autogol y el 2-0 parcial para los locales. ¡Así se fueron al descanso!

Pero para la segunda parte el DIM mejoró, y al 63' el argentino Agustín Martegani descontó con un penalti, tras una falta de Neider Parra sobre Fabra, para darle la ilusión a la hinchada 'poderosa' que también se hizo presente en el Atanasio Girardot.

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La felicidad duró muy poco para el Independiente Medellín, ya que al minuto 66, Andrés Felipe Román recibió una asistencia de James Rodríguez y con suc calidad remató dentro del área para el 3-1 en el marcador.

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Al clásico paisa le faltaba una emoción más, y se dio al 71', con una gran jugada de los 'poderosos', que capitalizó nuevamente Agustín Martegani, para nuevamente acercar en el resultado al DIM. Sin embargo, no alcanzó y la clasificación a las semifinales de la Copa BetPlay 2026 se la quedó Atlético Nacional.

Nacional vs Medellín
Nacional vs Medellín
Colprensa

Ficha técnica de Nacional vs Medellín, cuartos de final Copa BetPlay 2026-II:

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Alineaciones:
Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Neider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Felipe Marín; Elías Cabrera, Edwin Cardona y James Rodríguez.
DT: Lucas González

Independiente Medellín: Éder Chaux; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Joaquín Varela, Frank Fabra; Didier Moreno, Halam Loboa, Hayen Palacios; Daniel Cataño, Yony González y Carlos Lucumí.
DT: Amaranto Perea

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Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)
Árbitro: Wilmar Roldán
Goles: César Haydar, Andrés Román y autogol de Frank Fabra (Nacional) - Agustín Martegani (Independiente Medellín)

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