"En lo futbolístico, Millonarios está jugando mejor que Santa Fe, que se le ve con ansiedad"

Millonariosy Santa Fe protagonizan un nuevo clásico en la Liga BetPlay I-2025, pero el de este jueves 19 de junio en El Campín será especial porque ambos se juegan el paso a la gran final. El 'embajador' tiene la ventaja del punto invisible y un empate le bastaría en el grupo B, mientras que a los 'leones' solo les sirve ganar. Independiente Medellín los espera.

Antes de que ruede el balón para el decisivo juego en el 'Coloso de la 57', en Gol Caracol dialogamos con Adolfo 'Tren' Valencia y quien es una de las figuras de antaño del club. Para el exmundialista con la Selección Colombia, el azul llega mejor futbolísticamente para este clásico. Eso sí, confía en que Hugo Rodallega lidere a Santa Fe para llegar a la definición frente al 'poderoso de la montaña'.

Adolfo 'Tren' Valencia, exjugador de Santa Fe. Foto: Colprensa

¿Qué equipo llega mejor al clásico del jueves?

"Son dos equipos que han hecho un mérito suficiente para ir a esa gran final, pero en lo futbolístico veo un Millonarios que está jugando mejor que Santa Fe. Santa Fe, últimamente, desde que ha llegado el técnico nuevo es un equipo que futbolísticamente no está jugando fútbol bien. Nosotros, lastimosamente, corrimos con la suerte en Medellín. Ese gol que salió el arquero a cabecearle, que en la mitad, el jugador de Santa Fe pateó y ganamos 1-2, pero en lo futbolístico, yo no veo un medio claro. Veo a un Rodallega que tiene muchas ganas, pero él necesita tener esos volantes que que jueguen al fútbol, que le den un buen juego al equipo, para uno ver un equipo sólido a la hora de jugar, pero Santa Fe en el medio no da ni tres ni cuatro toques, es un equipo que juega con mucha ansiedad, mucho desespero y eso no es el fútbol. Yo, por lo menos, futbolísticamente mejor veo a Millonarios".

Santa Fe vs Millonarios, fecha 1 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Colprensa

A partir de lo que dice, ¿entonces Santa Fe no tiene ninguna opción?

"De tener opción, sí las puede tener. Lo que pasa es que uno para tener buenas opciones, lo que tiene que hacer, es que si uno ve que el equipo no están dando bien los jugadores que él está poniendo en la posición, no están rindiendo, pues ¿qué tiene que hacer el técnico? Ver los videos, tratar de corregir para que el equipo mejore. Ya el equipo mejorando van a haber más opciones y más posibilidades. No es sólo que que los hinchas vayan y que metamos veinte mil o treinta mil personas, no. El fútbol hay que jugarlo bien y yo miro es el buen fútbol que tiene que tener para que mejore. Futbolísticamente, Santa Fe no está jugando a nada.

Lo que yo le pido al técnico (Jorge Bava) con su grupo de jugadores es que él tenga una reunión con ellos y que los ponga a jugar a cada uno en su posición, donde cada uno se sienta bien para que el equipo mejore, pero futbolísticamente no vamos a estar todo un tiempo esperando que la suerte la suerte nos ayude, no. Santa Fe no está jugando claro. Lo que digo es que en un clásico si sabemos que tenemos esos errores, tenemos que tratar de corregirlo porque Millonarios sí tiene jugadores que juegan con bastante idea y le gusta coger la bola. Si Santa Fe en esa parte le da ventajas a Millonarios (el tener el balón), el partido va a ser complicado".

Equipo formado de Santa Fe. Colprensa.

¿Qué destaca de este Millonarios de David González? ¿Cómo lo ha visto?

"Un técnico, que a pesar de lo joven está, tiene mucha madurez para los partidos. Él confía mutuamente, ha armado un grupo entre veteranos y jóvenes donde él le da la oportunidad a los jóvenes y ellos la están aprovechando. Y de eso trata el fútbol, de que cuando a uno le dan una oportunidad, tiene que tratar de aprovecharla al máximo. Veo en ese Millonariosque tiene muchas ideas de jugar, por eso le jugó muy bien a Nacional. Allá (Atanasio Girardot) le ganó porque está jugando muy bien; y de eso se trata el fútbol".

El cuadro azul quiere seguir de largo con la fiesta. Foto: Millonarios.

Lo que debe mejorar Santa Fe para este partido...

"Santa Fe tiene que jugar más, y a la hora definir tranquilizarnos un poquito más. También darle las gracias a Rodallega porque anda derecho. Es el líder de este equipo, toda la responsabilidad no tiene que dejársela a él; también los otros tienen que ayudarle porque como dice la canción: 'una sola golondrina no hace verano'. Se necesita que ellos también se pellizquen, que están en una gran institución y que traten de ayudarle un poquito más a Rodallega que se le ve ese amor por esa camiseta. Todos se tienen que contagiar para que así se vea un Santa Fe mejor y creo que este clásico va a ser un partido de final, donde el que mejor ponga las condiciones dentro del campo es el que va a ganar el partido y el que trate de cometer menos errores. Pero es un clásico que nadie quiere perder, pero al fin y al cabo tiene que haber un perdedor o un ganador".

¿Cómo ve el duelo de goleadores entre Falcao y Rodallega?

"Bastante bien. Millonarios ha sido muy paciente con este muchacho (Falcao), ha tenido muchas lesiones; estaba de pronto muy mal preparado. Le ha dado buen tiempo para que se recupere, porque ellos saben las condiciones que tiene. Es un jugador, que con la experiencia que tiene, le va a hablar a los que tienen menos experiencia para que ellos traten de mejorar"

¿Y qué puedo decir yo de Rodallega? Anda bien, anda derecho, tiene muchas ganas y lo que esperamos en este clásico es ganarlo para pasar a esa gran final, porque si empatamos pasa Millonarios; la única opción que tenemos es ganar. En el fútbol hay una cosa muy bonita cuando uno depende de uno y no depende de otro. En estos momentos, como santafereño que soy, nosotros dependemos de nosotros mismos. Hay que buscar la forma de mejorar, de ser más efectivos a la hora de definir, porque lo que tienen estos clásicos, es que a veces no van a quedar tres, cuatro ni cinco oportunidades. Decirle a Rodallega y a todo el grupo de compañeros mucha fuerza, que Dios me los bendiga y el el jueves con todo, con papa y yuca. No es más".