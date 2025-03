Crudo mensaje de joven que 'vuela' de Millonarios: "Cuando sepan la verdad..."

Millonarios no pasa por su mejor momento bajo la dirección de David González. El cuadro 'embajador' viene de sufrir dos golpes en la última semana. El primero a manos de Once Caldas, que lo eliminó de la primera fase de la Copa Sudamericana, mientras que por Liga BetPlay l-2025, cayó 2-1 en su visita al Junior de Barranquilla en el Metropolitano.

Lo cierto es que el panorama para el cuadro bogotano no es el mejor, dado que a la crisis de resultados se le suma el estilo de juego que quiere implantar González, que no convence a los hinchas de Millonarios, que tras la derrota contra el 'tiburón' echan de menos a Alberto Gamero, que dejó el banquillo técnico el 21 de diciembre de 2024, tras cinco años en el club con el que ganó tres títulos.

En las últimas horas, el extremo, de 23 años, Luis Andrés Paredes, confirmó su salida de Millonarios. Sin embargo, el nacido en Puerto Rondón (Arauca) dejó un polémico mensaje en su despedida del equipo bogotano en el que se dio a conocer como profesional en 2023.

"No me podría ir sin antes subir esta historia, después de nueve años me despido con nostalgia y a la vez con mucha alegría por todo lo que viví en esta institución. Quiero agradecer a todas aquellas personas que siempre estuvieron pendientes de mí, y que me apoyaron. A esa espectacular hinchada que siempre estuvo en todos lados", fueron algunas de las palabras de Paredes, en su cuenta de Instagram.

No obstante, el futbolista también se dirigió a sus críticos y dejó un polémico mensaje: "A todos aquellos que me envían mensajes con ofensas o con insultos, Dios me los bendiga siempre, cuando sepan la verdad de todo se darán cuenta lo mucho que quise a esta institución, agradecer a cada uno de mis compañeros por el apoyo brindado, quiero desearle lo mejor a cada uno de ellos".

Tras su salida de Millonarios con el que disputó por todas las competiciones un total de 46 partidos con saldo de tres goles y una asistencia, además de ser campeón de Liga y Superliga, Luis Paredes seguirá su carrera en el fútbol internacional, exactamente en Estados Unidos en donde jugará con el San Antonio Football Club de la USL Championship.

¿Cuándo volverá a jugar Millonarios?

Millonarios tendrá acción por Liga BetPlay l-2025, el domingo 16 de marzo, cuando reciba por la novena jornada la visita en El Campín de Águilas Doradas. Este encuentro está programado para las 2:00 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de la televisión cerrada.