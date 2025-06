¿Cuántas estrellas tienen Medellín y Santa Fe? Arrastran ‘maldición’ de finales perdidas

El duelo por la primera estrella del año entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe tiene en los 2 bandos más similitudes que diferencias si se tiene la historia reciente de cada uno.

Aunque los ‘cardenales’ tienen prácticamente el doble de títulos que los ‘poderosos’, vienen precedidos de un pasado muy similar en el que el común denominador ha sido ver cómo se les escapa el triunfo de las manos.

En ambos casos, su última conquista fue en 2016, temporada a partir de la cual los duros golpes en finales perdidas han sido repetitivos, por lo que esta final es ideal para que una de las 2 escuadras se sacuda de su mala racha y la otra entre en cuidados intensivos por acumular un fracaso más.

Cuántas estrellas tienen Medellín y Santa Fe

Los finalistas de la Liga Betplay 2025-I, que se verán las caras el 24 y 29 de junio en Bogotá y Medellín, respectivamente, están separados por 3 estrellas, ya que mientras los ‘poderosos’ tienen 6, los ‘cardenales’ cuentan con 9.

Medellín:

⦁ Estrellas (6)

1955, 1957, 2002-II, 2004-I, 2009-II y 2016-I.

⦁ Subtítulos (12)

1959, 1961, 1966, 1993, 2001, 2008-II, 2012-II, 2014-II, 2015-I, 2018-II, 2022-II y 2023-II.

Santa Fe:

⦁ Estrellas (9):

1948, 1958, 1960, 1966, 1971, 1975, 2012-I, 2014-II y 2016-II.

⦁ Subtítulos (7):

1963, 1979, 2005-I, 2013-I, 2017-II, 2020 y 2024-I.

¿Cuántos títulos tienen Medellín y Santa Fe?

A continuación, el recuento de conquistas en torneos oficiales nacionales e internacionales de cada club:

Medellín: 9

⦁ Liga de Colombia: 6

⦁ Copa Colombia: 3

Santa Fe: 17

⦁ Liga de Colombia: 9

⦁ Copa Colombia: 2

⦁ Superliga de Colombia: 4

⦁ Copa Sudamericana: 1

⦁ Copa Suruga: 1

Últimas finales perdidas por Medellín y Santa Fe

Ambos elencos han perdido las últimas 3 finales que han disputado prácticamente en el mismo periodo de tiempo, entre 2017 y 2024, y cerrando de local en casi todos los casos, ya que solo en una ocasión (2022-II) el DIM fue visitante en el duelo de vuelta.

Medellín: últimas 3 finales perdidas

⦁ 2018-II, vs. Junior

⦁ 2022-II, vs. Pereira

⦁ 2023-II, vs. Junior

Último título:

⦁ 2016-I, vs. Junior

Santa Fe: últimas 3 finales perdidas

⦁ 2017-II, vs. Millonarios

⦁ 2020, vs. América de Cali

⦁ 2024-I, vs. Bucaramanga

Último título:

⦁ 2016-II, vs. Tolima