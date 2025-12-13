¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de Atlético Nacional?; ya está a la venta

Solo minutos después de haber igualado frente a Independiente Medellín, por el duelo correspondiente a la final de ida en la Copa BetPlay; Atlético Nacional hizo destacado anuncio este sábado 12 de diciembre, que puso feliz a más de un hincha ‘verdolaga’.

Y es que, a través de sus redes sociales, el equipo paisa anunció la que será su nueva camiseta para el 2026, en donde tendrá varios compromisos internacionales y locales.

El diseño está basado en lo que fue la Copa Libertadores de hace diez años, en la que se coronaron campeones los ‘verdolagas’ de la mano de Reinaldo Rueda; entrenador que ’suena’ para volver a tomar el timonel antioqueño para el próximo año.

Y qué mejor manera de estrenar esta casaca, si no es con un título, pues, de coronarse campeón Nacional en la Copa BetPlay frente a Independiente Medellín, para la siguiente temporada los verdes vestirán esta camisa con el logo que les reconoce el título en el certamen local.



Atlético Nacional presenta su nueva camiseta para la temporada 2026, inspirada en un año que lo cambió todo.



Un diseño que mira hacia adelante, pero que lleva un latido imposible de borrar: ese 90’+4’ que marcó a una generación.



No es mirar atrás; es recordar de dónde viene la… pic.twitter.com/H6lVw8fqig — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 14, 2025

Publicidad

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de Atlético Nacional?

La nueva casaca ‘verdolaga’, que, además, ya está en venta, tiene valores que oscilan entre los 300 y 400 mil pesos colombianos.

La camiseta de local para hombre y mujer está valorizada en 399.950 pesos colombianos; mientras que la de niño, en 344.950 COP; un poco más económica.

Publicidad

Evidentemente, el lanzamiento de la nueva camisa, bajó de precios a la edición anterior, con la que actualmente juega Nacional; pero que ya va de salida.

De 404.950 mil pesos colombianos se ha devaluado hasta los 242.970 COP.



¿Cuándo es la final de vuelta entre Nacional y Medellín, por Copa BetPlay?

El equipo ‘verdolaga’ se volverá a ver las caras frente al ‘poderoso’, este miércoles 17 de diciembre, en el estadio Atanasio Girardot.

El encuentro está estipulado iniciar a las 7:30 p.m. (hora colombiana) y, tras el 0-0 en la ida, todo se definirá en la vuelta.