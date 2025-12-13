Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Nacional fue al frente, mientras que Medellín perdió tiempo, fingió faltas y el árbitro ayudó"

"Nacional fue al frente, mientras que Medellín perdió tiempo, fingió faltas y el árbitro ayudó"

Terminó el partido de ida de la final de la Copa BetPlay, donde Nacional y el 'poderoso' empataron 0-0, y se conocieron las primeras reacciones de los protagonistas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de dic, 2025
Comparta en:
Atlético Nacional e Independiente Medellín empataron 0-0 en la ida de la final de Copa BetPlay
Atlético Nacional e Independiente Medellín empataron 0-0 en la ida de la final de Copa BetPlay
Twitter de Independiente Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad