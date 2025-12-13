"Nacional fue al frente, mientras que Medellín perdió tiempo, fingió faltas y el árbitro ayudó"

Atlético Nacional buscó, pero no pudo, al encontrarse con el guardameta, Washington Aguerre, quien se lució con varias atajadas. Por eso, la final de ida de la Copa BetPlay finalizó 0-0 y el campeón se definirá el próximo miércoles 17 de diciembre, a las 7:30 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot. Mientras que ese momento llega, se conocieron las primeras reacciones del juego que se disputó este sábado y hablaron el entrenador, Diego Arias, y el delantero, Alfredo Morelos.

¿Por qué se vieron dos equipos diferentes?

"En el primer tiempo, nos costó porque Medellín tuvo a sus once jugadores atrás, en su propia área. Posteriormente, en la segunda, se crearon cinco o seis opciones claras, pero no entró. La forma de disputar el partido nos deja con la ilusión de poder conseguir el título en la vuelta".

¿Qué pasó con Jorman Campuzano y Juan Rengifo?

"Juan Manuel tuvo un golpe en el rostro y Campuzano tuvo una sensación en la parte posterior y esperaremos los partes médicos para saber si estarán en el siguiente juego".

¿Se imaginaba este partido de esa manera?

"Sí porque en los últimos enfrentamientos hicieron algo similar, así que nos costó identificar cómo hacerlo, pero hubo un equipo que se fue al frente y otro que jugó como lo hizo, perdiendo tiempo, el arquero botándose al piso, el árbitro ayudó mucho porque ese tipo de acciones no son penalizadas. Los jugadores fingieron faltas y eso afectó el espectáculo. Iremos al partido de vuelta con la intención de jugar como lo hicimos hoy, ya que se hizo bien y nos permitirá estar cerca de lograr el objetivo".



Declaraciones de Alfredo Morelos, tras la final de ida de Copa BetPlay

¿Cuál fue la mentalidad del equipo?

"La ambición era ganar el partido. Salimos a buscarlo desde el inicio, más allá de que la primera parte no fue buena. Tuvimos las ganas en el segundo tiempo, buscando y queriendo el resultado arriba. Sin embargo, el arquero del rival sacó unos balones difíciles. Ahora, se vio que fuimos ambiciosos a la hora atacar y crear, pero no se nos dio. Ahora, vamos con la mentalidad de ganar en el segundo juego".

¿Por qué es tan difícil marcar?

"Nosotros nunca vamos a querer fallar una opción de gol, solo que son cosas de fútbol. Además, nos debemos preocupar cuando no se creen opciones, pero si sigue así, en algún momento se nos va a dar. Es una final que todos queremos y se está luchando. Luchamos y se generaron oportunidades de gol, por lo que sabemos de las capacidades que tenemos y lo que podemos conseguir".



