Luis Javier Suárez recibe distinciones, gracias a su presente goleador con Sporting Lisboa

Leandro Cabrera (Uruguay): El Espanyol consiguió mantenerse en la zona europea una semana más gracias al triunfo ante Getafe (1-0).

El defensor central Leandro Cabrera fue la gran figura al firmar la única diana del encuentro.

El futbolista uruguayo sentenció (53') de un cabezazo desde el manchón penal a un saque de esquina de Edu Expósito.

Cabrera, que volvió a portar el gafete de capitán y disputó el partido completo, sumó su segundo tanto en lo que va de la temporada de Liga.



Por el cuadro local vio acción el también uruguayo Mauro Arambarri.

Publicidad

El Espanyol de Barcelona hiló su cuarta victoria en el torneo ibérico, algo que no conseguía desde la campaña 2008-09, y llegó a 30 puntos, afianzándose en la quinta posición de la tabla.

Luis Javier Suárez, atacante colombiano, figura y goleador de Sporting Lisboa AFP

Luis Javier Suárez (Colombia) y Maximiliano Araújo (Uruguay): El Sporting de Lisboa se impuso por goleada al AFS (6-0) y recortó la distancia con respecto al liderato a sólo dos unidades.

Publicidad

El atacante colombiano Luis Suárez y el carrilero uruguayo Maximiliano Araújo contribuyeron con un doblete cada uno.

El atacante cafetero inauguró el electrónico (32') de un potente disparo desde el borde del área.

Araújo duplicó la ventaja local tan sólo tres minutos después (35') de un remate a un servicio de Georgios Vagiannidis que dejó sin opciones al arquero rival.

Apenas dio inicio la segunda mitad (47'), apareció de nuevo el futbolista charrúa con un disparo de primera desde el corazón del área para firmar el cuarto tanto lisboeta.

Publicidad

Luis Suárez aumentó la cuenta a 5-0 poniendo el broche de oro a una jugada a balón parado después de que Matheus Reis bajara el balón poniéndolo en los pies del colombiano que sólo tuvo que empujarlo al fondo de la red.

Araújo, quien jugó en una posición más adelantada, se estrenó como goleador en la presente temporada del campeonato luso y completó 55 minutos en el terreno de juego antes de salir de cambio.

Publicidad

Suárez, por su parte, se mantiene como el máximo realizador del campeonato luso con once dianas y dos asistencias.

Fijo en el esquema de Borges, disputó 73 minutos antes de ser sustituido por el brasileño Allisson Santos.

El defensor brasileño Matheus Reis ingresó de cambio tras el descanso (46') y firmó su segundo pase a gol en la campaña.

El Sporting de Lisboa hiló diez partidos sin conocer la derrota y se mantiene en la segunda posición con 35 unidades, dos menos que el líder, Oporto (37).

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal Getty Images

Publicidad

Mauro Icardi (Argentina): El Galatasaray cosechó una importante victoria ante el Antalyaspor (4-1) para ampliar su ventaja en la cima de la tabla a cinco unidades.

El delantero argentino Mauro Icardi entró de cambio en la segunda mitad (67') para firmar el tanto de la sentencia.

Publicidad

El ex del Inter de Milán puso el 4-1 definitivo en el marcador (90+3') de un disparo a una esquina de la portería a un servicio de Leroy Sané.

El futbolista albiceleste llegó así a ocho dianas en lo que va de la temporada de la Superliga turca y se mantiene como el máximo goleador de su equipo en la presente edición del torneo.

También vieron acción el colombiano Davinson Sánchez, el uruguayo Lucas Torreira y el brasileño Gabriel Sara.

Por el cuadro local gozó de minutos el defensor argentino Lautaro Giannetti.

Publicidad

El Galatasaray sumó su cuarto partido sin conocer la derrota para llegar a 39 unidades.