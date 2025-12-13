Edwuin Cetré, campeón con Estudiantes: venció 5-4 al Racing, de Duván Vergara, en penaltis

Estudiantes se consagró campeón del torneo Clausura de Argentina al ganarle 5-4 a Racing en penales en la final jugada este sábado en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero (norte).

Adrián "Maravilla" Martínez (81'), el artillero de la Academia, abrió la cuenta con una gran definición tras eludir al arquero uruguayo Fernando Muslera.

Cuando parecía que el título se mudaba a Avellaneda, el delantero Guido Carrillo (90+2'), de cabeza, dio a Estudiantes la igualdad para estirar la definición al tiempo suplementario.

En la definición desde los once metros, el internacional uruguayo Muslera se convirtió en el héroe del Pincharrata al atajar dos remates.