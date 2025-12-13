Síguenos en:
Edwuin Cetré, campeón con Estudiantes: venció 5-4 al Racing, de Duván Vergara, en penaltis

A pesar de que falló su cobro desde el punto blanco, el colombiano, Edwuin Cetré, fue salvado por Fernando Muslera, quien atajó dos ejecuciones y le dio el título a su club.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de dic, 2025
Edwuin Cetré, delantero colombiano, en la final entre Estudiantes y Racing, por la Liga de Argentina
AFP

