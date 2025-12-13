"Tácticamente, Nacional y Medellín jugaron un partido rico; ojalá nos alcance para ganar"

Luego de igualar 0-0 entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, por el duelo correspondiente a la final de ida en la Copa BetPlay; Alejandro Restrepo atendió a los medios de comunicación para analizar lo que fue el juego de este sábado y lo que será la vuelta el próximo miércoles 17 de diciembre.

El entrenador paisa destacó el buen ritmo, dinámica y nivel que mostraron buenas acciones en el terreno de juego: “Es una final, era la primera parte de la final. Estos partidos se compiten con la intensidad que mostró el equipo, con esfuerzo, de lucha, entre todos retarnos para competirlo así. Sabemos que queda la segunda parte, que será el miércoles, y la serie queda abierta”.

“El miércoles se van a enfrentar dos buenos equipos de fútbol; estoy de acuerdo en que hicimos una buena primera parte, pero quizás con los ajustes para la segunda mitad, hay que ver si hubo un error conceptual porque había lugares donde no estábamos bien ubicados y ahí nos empezaron a generar opciones de gol. Después el equipo se ajustó, no pudimos ser muy profundos, pero hay que destacar la competitividad del equipo”, agregó Alejandro Restrepo, en rueda de prensa.

¿Se sintió superado por Nacional en la segunda parte?



“Creo que como entrenador, un equipo de fútbol con la idea que ha mostrado este Independiente Medellín, no quieres tener diez o quince minutos como los iniciales del segundo tiempo. El plan iba más a lo que se vio en la segunda parte. Nos falto por ahí tener un poquito más la pelota, hacer un poco más de posesiones largas, no entender que cada que recuperamos el balón era una transición. Por ahí la imprecisión era perder y en la contra también podíamos quedar mal parados y en esos duelos que Nacional sí es bueno”.

Acción del duelo entre Nacional vs. Medellín, por la gran final de la Copa BetPlay. Foto: Colprensa.

Publicidad

¿Cuáles son las sensaciones del empate?

“Esperemos que este resultado nos alcance para llevarnos la copa. La serie está igualada, son dos partidos de 90 minutos cada uno; ahorita viene el partido definitivo de vuelta y la serie queda abierta para competirla, para jugarla, para planificarla. Ahora es ver si todos estamos bien, ponernos bien porque ese juego seguramente será igual de intenso al de esta tarde”.

Publicidad

¿Qué análisis le deja esta final de ida?

“El análisis es lo que se vio; un partido súper competido, con enfrentamientos de estructuras en todo momento. Siento que Diego Arias cambia un volante de marca por un media punta. Nosotros también hacemos ajustes con cambio de estructura, lo rematamos con cambios de características buscando otras cosas en el juego. Tácticamente fue un partido rico, donde ambos bancos tuvimos que pensarlo en cada momento que iba pasando del juego y también pensando en que cuatro días se jugará el partido definitivo”.

La actuación de Washington Aguerre

“Estoy contento por Washington Aguerre, por esa personalidad que tiene, pero hace unos días estábamos destacando a Eder, que también nos ayudó a sellar ese paso a la Copa Libertadores”.