Cuánto valen y dónde comprar las boleta para Internacional vs Nacional, con posible debut de James

De James Rodríguez se sigue hablando en el ambiente del fútbol colombiano por su llegada a Atlético Nacional, equipo que se presentará este miércoles 17 de septiembre de 2026 frente a Internacional de Bogotá, en el estadio El Campín. Después del anuncio de la semana anterior, de la rueda de prensa oficial y de su presentación el domingo pasado en el Atanasio Girardot, ahora se abre la inquietud y la expectativa por el debut del volante nacido en Cúcuta, de 35 años.

En ese sentido en las redes sociales de Internacional han aprovechado la posible presencia de Rodríguez Rubio para promocionar el duelo contra los 'verdolagas' y de esa manera se revelaron los precios de las boletas y también recomendaciones e información importante para los seguidores que vayan a asistir al escenario capitalino.

Cuánto valen y en dónde comprar las boleta para Internacional vs Nacional

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Occidental Preferencial - $120.000 + $14.300 (servicio)

Occidental General Sur - $100.000 + $11.900 (servicio)

Oriental Preferencial - $90.000 + $10.800 (servicio)

Oriental Platea - $90.000 + $10.800 (servicio)

Oriental General - $80.000 + $9.600 (servicio)

Para tener en cuenta si va al partido Internacional vs. Nacional

Acá las recomendaciones hechas para los hinchas de Internacional y Nacional, en las redes sociales del club bogotano.

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Abonados: su boleta para el partido llegará a la aplicación TuBoletaPass, asociada al correo registrado como abonado, entre lunes y martes.Las personas que compraron el Combo Hat Trick recibirán su boleta en la aplicación TuBoletaPass entre lunes y martes.

No se permitirá el ingreso con prendas de color verde ni alusivas al equipo visitante en las tribunas locales: OCCIDENTAL PLATEA BAJA, OCCIDENTAL PLATEA ALTA Y OCCIDENTAL GENERAL NORTE.

Los hinchas visitantes podrán ingresar con camisetas y prendas alusivas a su equipo únicamente en las tribunas para visitantes.

La hinchada de Inter Bogotá ingresará por las puertas 6, 7 y 8, ubicadas en el costado de OCCIDENTAL NORTE.

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Qué dijo James en su presentación en el Atanasio Girardot

“Estoy muy feliz de estar acá. De verdad muchas gracias. Esperamos que podamos tener muchas alegrías juntos y sobre todo muchos títulos, porque este es un club ganador y yo también lo soy. Nos vemos pronto”, comentó el '10' de la Selección Colombia en su mensaje a los seguidores del cuadro antioqueño.

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Antes, James habló sobre algunas charlas previas con su nuevo entrenador. "Con Lucas González ya habíamos hablado antes sobre estar juntos y fue más rápido de lo que se pensó. Estoy feliz. Para mí es un sueño. Desde que hablamos el lunes, sentí algo único. Desde hace mucho tiempo, un club no me hacía sentir esto. Me tocaron fibras. No me iba a la cama tranquilo porque quería estar acá. Hay un buen sentimiento y se vienen cosas grandes. Siempre quiero ganar y competir, como lo hace Nacional, entonces es una buena mezcla", afirmó.