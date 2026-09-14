Fichaje de James Rodríguez a Nacional revivió historia del inglés del Manchester United a Santa Fe

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional ha abierto el debate sobre si se trata del fichaje más importante en la historia del fútbol colombiano. En medio de esa discusión, en redes sociales volvió a aparecer un nombre que protagonizó una de las transferencias más llamativas de la época de El Dorado: Charles Mitten, el inglés que pasó del Manchester United a Independiente Santa Fe.

El futbolista inglés llegó a Bogotá en 1950 directamente desde uno de los clubes más importantes de Inglaterra, cuando todavía se encontraba en plena carrera y era una de las figuras del equipo dirigido por Matt Busby. Su historia fue recogida incluso por medios internacionales al hablar de los grandes futbolistas británicos que llegaron a Colombia durante El Dorado.

Mitten nació en Rangún, entonces Birmania británica, en 1921, y desarrolló buena parte de su formación en Manchester United. Tras la Segunda Guerra Mundial, debutó profesionalmente con el conjunto inglés en 1946 y rápidamente se convirtió en una de las piezas importantes del equipo. Durante su etapa en Old Trafford, entre 1946 y 1950, disputó 142 partidos de liga y marcó 50 goles, mientras que sus registros en todas las competiciones oficiales ascienden a 162 encuentros y 61 tantos. Además, hizo parte del equipo que ganó la FA Cup de 1948.

Arrina izq a der: Jorge Benegas,Ángel Perú ca, Atilio Miotti, Eusebio Chamorro, José M Arnaldo, Roberto Martínez, Abajo: Óscar Contreras, Héctor "Pibe" Rial, René Pontoni, Mario Fernández y Charles Mitten. Archivo.

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Ese recorrido explica la dimensión que tuvo su llegada a Santa Fe. No era un futbolista en el final de su carrera ni un jugador desconocido que buscaba una oportunidad en Sudamérica. Era un extremo que había sido protagonista en el Manchester United y que decidió aprovechar las condiciones económicas y deportivas que ofrecía el fútbol colombiano durante El Dorado, una época en la que varios de los mejores jugadores extranjeros llegaron al país.



Mitten aterrizó en Bogotá junto a otros dos futbolistas británicos, Neil Franklin y George Mountford, quienes también se incorporaron a Santa Fe. La llegada de los ingleses fue un auténtico golpe para el fútbol colombiano y generó repercusiones en su país de origen. De hecho, la decisión tuvo consecuencias deportivas para los jugadores: Mitten y sus compañeros quedaron inhabilitados para disputar el Mundial de 1950, torneo que se celebró en Brasil.

Con la camiseta de Santa Fe, Mitten permaneció durante la temporada 1950-1951 y dejó registros que todavía aparecen en la historia del club: 34 partidos y ocho goles. Su paso fue mucho más corto que su trayectoria en Inglaterra, pero el impacto de su llegada trascendió sus estadísticas, precisamente por el nivel y la procedencia del jugador. Fue tal su repercusión que fue bautizado como 'The Bogotá Bandit' (El bandido de Bogotá).

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Además, su aventura colombiana terminó teniendo repercusiones en su regreso a Inglaterra. Cuando Colombia volvió a quedar sometida a las regulaciones de la FIFA, Mitten tuvo que regresar al Manchester United, club que todavía conservaba sus derechos. Posteriormente recibió una sanción de la Football Association y estuvo seis meses sin poder jugar. Manchester United terminó transfiriéndolo al Fulham, donde continuó su carrera.

En Fulham, Mitten también dejó números importantes: disputó 154 partidos y marcó 33 goles. Después pasó al Mansfield Town, equipo con el que jugó 100 encuentros y anotó 25 goles, antes de comenzar también su recorrido como entrenador.