¿A qué hora juega HOY América de Cali vs. Deportivo Pasto, por la Liga BetPlay II-2026?

Las emociones de la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2026 culminan este lunes 14 de septiembre con el partido entre América de Cali y Deportivo Pasto, en el estadio Pascual Guerrero, en la capital del Valle del Cauca.

El encuentro se llevará a cabo a puerta cerrada luego de que la Dimayor sancionó a las escarlatas por dos fechas sin público en condición de loca luego de los actos vandálicos y la invasión de cancha en el partido contra Santa Fe, en El Campín, en Bogotá.

Hace tres días, América compartió un comunicado en el cual manifestó su inconformidad por que el Comité Disciplinario de la Dimayor "no se repuso el cierre total de la plaza", señalando que ante actos similares las sanciones han sido parciales.

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Lo cierto es que a nivel deportivo, América viene de golear 4-1 al Deportivo Pereira con doblete de Tomás Ángel y goles de Yeison Guzmán y Dany Rosero.



Del otro, Deportivo Pasto afronta una crisis de resultados considerable, puesto que marcha último en la tabla con apenas dos unidades en ocho juegos. Hace unos días fue despedido Jonathan Risueño, quien comandó una buena campaña en el primer semestre, pero que tuvo varias polémicas por sus declaraciones y trato a la prensa.

Los 'volcánicos' vienen perder 4-1 con Independiente Medellín, en el estadio La Libertad.

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Convocados del América de Cali

Jean Fernandes

Juan Montoya

Marlon Torres

Dany Rosero

Marcos Mina

Cristian Tovar

Omar Bertel Mediocampistas

Josen Escobar

José Cavadía

Rafael Carrascal

Yani Quintero Atacantes

Jhon Murillo

Daniel Valencia

Yeison Guzmán

Jan Lugumí

Tomás Ángel

Luis Quiñones

Jhordy Camacho

Edson Tortolero

Convocados del Deportivo Pasto

Ederson Cabezas

Giovanni Banguera

Derik Osede

Mateo Garavito

Hervin Goyes

Joyce Ossa

Santiago Jiménez

Enrique Serje

Nicolás Gil

Harrinson Mancilla

Yeison Tolosa

Joider Micolta

Michael Mosquera

Matías Pisano

Jonathan Perlaza

Franco Leys

Jhon Méndez

Diego Chávez

Eder Gómez

Jorge Obregón

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Hora y dónde ver América de Cali vs. Deportivo Pasto

Fecha: lunes 14 de septiembre.

Hora: 8:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Pascual Guerrero, en Cali.

Transmisión: televisión cerrada.