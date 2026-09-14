¿A qué hora juega HOY América de Cali vs. Deportivo Pasto, por la Liga BetPlay II-2026?

Las emociones de la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2026 culminan este lunes 14 de septiembre con el partido entre América de Cali y Deportivo Pasto, en el estadio Pascual Guerrero, en la capital del Valle del Cauca.
El encuentro se llevará a cabo a puerta cerrada luego de que la Dimayor sancionó a las escarlatas por dos fechas sin público en condición de loca luego de los actos vandálicos y la invasión de cancha en el partido contra Santa Fe, en El Campín, en Bogotá.
Hace tres días, América compartió un comunicado en el cual manifestó su inconformidad por que el Comité Disciplinario de la Dimayor "no se repuso el cierre total de la plaza", señalando que ante actos similares las sanciones han sido parciales.
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Lo cierto es que a nivel deportivo, América viene de golear 4-1 al Deportivo Pereira con doblete de Tomás Ángel y goles de Yeison Guzmán y Dany Rosero.
Del otro, Deportivo Pasto afronta una crisis de resultados considerable, puesto que marcha último en la tabla con apenas dos unidades en ocho juegos. Hace unos días fue despedido Jonathan Risueño, quien comandó una buena campaña en el primer semestre, pero que tuvo varias polémicas por sus declaraciones y trato a la prensa.
Los 'volcánicos' vienen perder 4-1 con Independiente Medellín, en el estadio La Libertad.
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Convocados del América de Cali
Jean Fernandes
Juan Montoya
Marlon Torres
Dany Rosero
Marcos Mina
Cristian Tovar
Omar Bertel Mediocampistas
Josen Escobar
José Cavadía
Rafael Carrascal
Yani Quintero Atacantes
Jhon Murillo
Daniel Valencia
Yeison Guzmán
Jan Lugumí
Tomás Ángel
Luis Quiñones
Jhordy Camacho
Edson Tortolero
Convocados del Deportivo Pasto
Ederson Cabezas
Giovanni Banguera
Derik Osede
Mateo Garavito
Hervin Goyes
Joyce Ossa
Santiago Jiménez
Enrique Serje
Nicolás Gil
Harrinson Mancilla
Yeison Tolosa
Joider Micolta
Michael Mosquera
Matías Pisano
Jonathan Perlaza
Franco Leys
Jhon Méndez
Diego Chávez
Eder Gómez
Jorge Obregón
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Hora y dónde ver América de Cali vs. Deportivo Pasto
Fecha: lunes 14 de septiembre.
Hora: 8:00 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Pascual Guerrero, en Cali.
Transmisión: televisión cerrada.
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