Colombia vs Polonia, en el Mundial femenino Sub-20; dónde ver EN VIVO en TV, día y hora del partido

La Selección Colombia femenina ya tendrá que dejar atrás la derrota por 3-0 del domingo pasado a manos de Corea del Norte, en la tercera fecha del grupo E del Mundial Sub-20, y desde ya poner la mira en lo que será el duelo frente a las anfitrionas de Polonia, en los octavos de final del certamen que organiza la FIFA.

Las nuestras avanzaron como una de las mejores terceras del Mundial, al igual que Estados Unidos, Canadá y China.

Este duelo entre colombianas y polacas se jugará el próximo jueves 17 de septiembre, a las 11:30 de la mañana (hora de nuestro país), en el estadio de Bielsko-Biala. La transmisión del compromiso se podrá ver EN VIVO en la señal abierta de Caracol Televisión, con el sello de Gol Caracol, en www.golcaracol.com, en nuestro canal de Youtube de Gol Caracol y también en la aplicación Ditu, con el equipo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet, junto al narrador Carlos Alberto Morales, la profesora Yinaris García y los datos estadísticos de Marina Granziera. Además, del trabajo al lado de las jugadoras que dirige Carlos Paniagua de nuestro enviado especial Simón Betancur.

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- Cruces de octavos de final:



. Miércoles 16 de septiembre:

Argentina-Corea del Sur, en Sosnowiec

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Brasil-Estados Unidos, en Katowice

Italia-China, en Sosnowiec

España-Portugal, en Katowice

. Jueves 17 de septiembre:

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Francia-Canadá, en Lodz

Inglaterra-Nigeria, en Bielsko-Biala

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Corea del Norte-Japón, en Lodz

Polonia-Colombia, en Bielsko-Biala

Así terminó el grupo de la Selección Colombia Sub-20

Corea del Norte ganó a las cafeteras con un gol de Choe Rim-Jong (min.11) y dos más de penalti de Choe Yon-A (81 y 85) para hacerse con la primera plaza del Grupo E por delante de Portugal, que tras golear 3-0 a Costa Rica se cita en octavos con España en un duelo previsto para el miércoles.

Acción de juego en Colombia femenina Sub-20 vs. Corea del Norte, por la tercera jornada del grupo E. Foto: X de Conmebol.