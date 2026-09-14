Hijo de Paolo Maldini, en líos; así le fue en prueba toxicológica, tras fuerte accidente

Daniel Maldini, hijo de Paolo y jugador del Cagliari, que dio positivo en alcohol tras sufrir el pasado domingo un accidente de coche en Milán, se sometió este lunes a una prueba de detección de drogas que resultó negativa, según informó el club italiano.

"El Cagliari comunica que el futbolista Daniel Maldini, a raíz de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación durante las últimas horas, ha sido sometido a controles toxicológicos. Todas las pruebas realizadas han dado resultado negativo", explicaron.

El jugador, involucrado en un accidente con su coche tras el partido liguero contra el Atalanta, registró valores de 0,91 mg/l en la primera prueba y 0,89 mg/l en la segunda, hechas en el lugar de los hechos por la Policía, cuando el máximo permitido por ley en Italia es 0,5 /g/l), por lo que se le retiró el carnet de conducir.

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En la jornada de este lunes, medios de comunicación italianos e internacionales difundieron que el jugador también había dado positivo en drogas, si bien la entidad sarda salió rápidamente a desmentirlo.



"El futbolista estará presente con normalidad con el grupo esta tarde, en la reanudación de los entrenamientos de cara a los próximos compromisos del equipo", especificaron.

El accidente tuvo lugar el domingo alrededor de las 05:15 a.m. en el norte de Milán, cuando el Porsche Carrera 4 que conducía Maldini, chocó contra otro vehículo.

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En el accidente resultaron heridas seis personas, aunque ninguna de ellas de gravedad.

Maldini fue trasladado al hospital para someterse a varias pruebas y posteriormente recibió el alta.

El futbolista había pasado la noche en Milán después de jugar el sábado con el Cagliari contra el Atalanta en Bérgamo, donde marcó de penalti el gol de la victoria de su equipo.

El abogado de Maldini, Danilo Buongiorno, aseguró entonces que el futbolista regresó a su domicilio y está en buenas condiciones de salud.