Dayro Moreno, helicóptero, ovación total, conmovedores momentos para el goleador de Colombia

Como toda una estrena de cine, como una estrella de rock y completa celebridad, arribó este lunes 25 de marzo Dayro Moreno, al estadio de Palogrande. El actual goleador histórico del fútbol colombiano recibió más que un merecido homenaje por parte de todo el Once Caldas, en la previa del compromiso contra Alianza FC, correspondiente a la jornada número 13 de la Liga I-2024 del fútbol colombiano.

Y es que Moreno Galindo arribó al máximo escenario deportivo de Manizales en helicóptero, el cual aterrizó en todo el centro del campo de juego. Posteriormente, Dayro se bajó de la aeronave en compañía de su dos hijas, quienes lucía la indumentaria del 'blanco-blanco', por supuesto con el dorsal en la espalda que usa su amado padre.

Cuando descendió del helicóptero, el goleador tolimense fue recibido con aplausos y coros por parte de todos los hinchas del Once Caldas, que colmaron cada una de las tribunas del estadio Palogrande.

Así la llegada en helicóptero de Dayro Moreno:

Publicidad

Y así llegó #DayroMoreno al Palogrande, máximo goleador del fútbol colombiano e ídolo del @oncecaldas pic.twitter.com/7TEMqQmJZg — Victor Hugo Cardona (@ProfeVictorHAC) March 25, 2024

¿Qué dijo Dayro Moreno por el homenaje recibido?

"Siempre con el corazón blanco, muchas gracias por este homenaje a la junta directiva, muchas gracias. Este es el segundo, después de la Copa Libertadores, trabajo por mis hijas, cada mañana me levanto por ellas. Todo el Palogrande, muchas gracias", esas fueron las palabras que pronunció Dayro Moreno a los micrófonos de 'Win Sports'.

Publicidad

Recordemos que en el duelo contra Medellín en el Atanasio Girardot, Dayro Moreno superó el récord de Sergio Galván Rey, al anotar su gol número 225. El exfutbolista argentino también tuvo unas palabras para el artillero tolimense, de 38 años.

Dayro Moreno en la celebración de ser máximo goleador histórico de Colombia - Foto: Colprensa

"Ya lo hice en varias ocasiones, felicitarte porque es fruto del trabajo de muchos años, te los has ganado. Te quiero felicitar porque has hecho felices a los hinchas del Once Caldas y entre ellos me incluyo, que Dios te siga bendiciendo y sigas brindándoles alegrías a los hinchas", manifestó Galván Rey a Moreno en charla con el medio citado anteriormente.

Un verdadero 'show' se vivió en las tribunas del Palogrande. Los hinchas no pararon de gritar "Dayro Moreno goleador" y hasta el propio delantero se animó a entonar el cántico.

Distintas personalidades del Once Caldas, entre ellos Arnulfo Valentierra, Elkin Soto, el exarquero Juan Carlos Henao, entre otros, hicieron presencia en el agasajo a el atacante y figura actual del 'blanco-blanco'.