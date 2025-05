Dayro Moreno mantiene la incógnita sobre su retiro: “Cada año me siento más joven"

A sus 39 años,Dayro Morenosigue escribiendo capítulos dorados en la historia del fútbol colombiano. El delantero tolimense, actual figura del Once Caldas, atraviesa un gran momento en su carrera y, lejos de pensar en colgar los guayos, asegura que su retiro aún está lejos. Así lo dejó claro en su más reciente entrevista con el programa 'ESPN F90', donde abordó varios temas de su trayectoria y dejó ver su pasión intacta por este deporte.

Durante la conversación, Dayro se refirió al notable estado físico que mantiene a pesar de su edad y su capacidad de competir al máximo nivel sin sufrir lesiones. Consultado sobre si aconseja a sus compañeros al respecto, respondió entre risas: “Mi retiro no va a ser pronto. Creo que también es genética, ningún cuerpo es igual. Le doy gracias a Dios que me protege y cuida, y me dio un cuerpo bendecido”.

Dayro Moreno para rato

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, en sus inicios como futbolista, celebra un gol AFP

Cuando se le preguntó hasta qué edad le gustaría seguir en las canchas, Moreno dejó claro que el paso del tiempo no lo intimida y, por el contrario, le renueva las ganas. “A mí me encanta cumplir años porque entre más tiempo pasa, me siento más joven. Me siento por ahí de 22 o 23 años; pongámosle otro tiempo más porque me gusta lo que hago y siento que tengo con qué”, afirmó.

El amor por el fútbol ha sido la principal motivación de su vida. Desde niño, Dayro tuvo claro que su destino estaba ligado a una pelota. “Desde los cinco años, el fútbol siempre estuvo por delante. A mis padres, nunca les pedí nada, solo balones. Después de mis hijas, el fútbol es mi pasión. El día que me aburra o me levante sin ganas de jugar, cuelgo los guayos. Ahorita, lo disfruto más que antes”, confesó.

Finalmente, el goleador señaló que se encuentra en la última etapa de su carrera, pero que esta ha sido la más gratificante, sobre todo desde su regreso al Once Caldas, el club de sus amores. “Lo he disfrutado más porque conseguí el récord que le quité a Galván, luego lo de máximo goleador del país, también el jugar tanto y sin lesiones. Quiero seguir por este camino”, concluyó.

Números de Dayro Moreno

En lo que va de la campaña, Dayro suma 14 goles y dos asistencias en 1.985 minutos disputados por todas las competiciones con Once Caldas. Sus registros no solo lo colocan como el máximo referente ofensivo del equipo, sino también como uno de los jugadores más decisivos del campeonato.