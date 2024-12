¿Por qué anularon el triplete de Dayro Moreno con Once Caldas frente a América de Cali?

Dayro Moreno tuvo una jornada de ensueño. Este miércoles 4 de diciembre, por la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2024 , anotó doblete en la victoria 3-0 de Once Caldas sobre el América de Cali . Fue una fiesta y locura en el estadio Palogrande, a donde acudieron miles de hinchas, que respondieron y se ilusionan con la posible clasificación a la final del segundo semestre.

Sin embargo, hubo un momento donde la algarabía se vio truncada. El delantero tolimense había marcado el tercero en su cuenta, cuando transcurría el minuto 60 del compromiso. Celebración y alegría en el futbolista, sus compañeros, la afición y el cuerpo técnico. Pero apareció el VAR para analizar una acción previa, en el desarrollo de la jugada de la anotación, y llamó al juez central.

Once Caldas celebra uno de los goles de Dayro Moreno contra América de Cali, por la Liga BetPlay II-2024 Twitter Oficial de Once Caldas

Wilmar Roldán acudió al monitor y luego de revisarla una y otra vez, algo que no es habitual en el árbitro antioqueño, ya que suele tomar las decisiones más inmediatas, decretó mano de Esteban Beltrán. De esa manera, el tanto de Dayro Moreno no valió y hubo caras largas. Eso sí, el atacante lo aceptó sin mayores inconvenientes y no le reclamó absolutamente nada al juez.

Al respecto, se pronunció 'El VAR Central', cuenta especializada en temas arbitrales, y le dio la 'derecha' al árbitro. "ES MANO: Se cancela el Hat-Trick de Dayro por una mano previa de su compañero que recuperaba la posesión para luego asistirlo. Correcto llamado del VAR Leonard Mosquera. Ya luego Roldán la analizó y la consideró sancionable. Concuerdo", escribió en su cuenta de 'X'.

