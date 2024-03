De jugar en Millonarios y en Selección Colombia, a trabajar la parte mental de los futbolistas

El fútbol es una pasión que se lleva en las venas. Y mucho más cuando se logran coronar sueños como el hecho de llegar a integrar una Selección Colombia, representar al país a nivel internacional y jugar profesionalmente. Por esa razón, el bogotano Gustavo Rojas, quien fue un rendidor lateral derecho que debutó en Millonarios y que pasó por Huila, Cortuluá y Bogotá de la Primera B, decidió seguir ligado a las actividades cercanas al balón, a los entrenamientos, a los viajes y concentraciones en el alto rendimiento.

Rojas, hoy con 36 años, decidió estudiar para ser sicólogo, cuando llegó la hora de un retiro prematuro ante la falta de oportunidades y ofertas atractivas. Y así, desde hace ya un tiempo, logró su vinculación al Fortaleza, que ascendió para este 2024 a la Liga Betplay y en el que hace parte del cuerpo técnico que lidera el profesor Sebastián Oliveros.

"Siempre se extrañan los escenarios donde uno pudo haber jugado, la gente, el entorno del fútbol. Es difícil, pero bueno nuevamente estoy en el fútbol y eso es un privilegio, estar nuevamente en una cancha desde otro rol. Ahora nosotros, como profesionales en otras áreas, podemos inculcar esa integralidad a los deportistas", expresó el antiguo defensor en diálogo con Gol Caracol.

Gustavo Rojas, abajo en la primera fila. Es el último de izquierda a derecha - Archivo particular

Aunque el tema de la academia y de prepararse fuera del deporte siempre estuvo latente, cuando lo ascendieron al equipo profesional de los 'embajadores' bajo el mando del DT Miguel Prince los tiempos se redujeron ante la competencia oficial, las prácticas y los viajes cada tres o cuatro días. "Estudiar siempre estuvo dentro de mi proyecto de vida, creo que fue algo claro. Siempre quise dedicar mi tiempo al estudio, a ser profesional en una carrera; lo intenté cuando estaba en Millonarios, pero por motivos de tiempo no pude por la demanda de ser futbolista profesional, no lo pude llevar al tiempo con el fútbol y ahí decido parar. Luego, llego al tema de mi retiro y no quise perder tiempo, hice mi carrera profesional y la pude sacar adelante muy pronto", dijo el hombre egresado del Politécnico Gran Colombiano.

A la hora de hacer comparaciones entre la actividad futbolística y las tareas universitarias, Gustavo Rojas dejó escapar una sonrisa y apuntó que "la verdad el balón es algo más fácil para uno, siempre fue lo que quise de niño, pero bueno; ahora lo pude complementar con una carrera profesional y la verdad es una fortuna el poder integrar mi experiencia como futbolista profesional, ahora en mi rol de sicólogo".

¿Qué hace un sicólogo en un equipo como Fortaleza?

"Bueno, digamos que todavía hay mucho por recorrer, antes no se veía tan relevante el tema, ahora se le da mucha importancia a los temas emocionales, cognitivos, para que el deportista tenga esa herramienta adicional para que pueda encontrar su mejor rendimiento. Así, yo soy una herramienta más para todos esos jugadores, en este caso en el club que trabajo, para que ellos encuentren esa confianza, y la mejor versión desde todas las áreas. La parte mental es muy importante, con un gran objetivo en el club que fue regresar a la primera división", explicó Rojas con respecto a sus tareas diarias.

En el caso de Fortaleza, el exfutbolista participa de reuniones diarias con el resto del cuerpo técnico, busca espacios para tener sesiones individuales y charlas con los jugadores y también algunas actividades grupales.

"Bueno, hay una frase de Valdano que marca mucho: “el fútbol empieza en la cabeza y termina en los pies”. Entonces sino estamos bien de la cabeza y una decisión no pasa primero por nuestra mente; va a ser muy difícil que nuestro cuerpo la ejecuté de una buena manera. Por esa importancia de trabajar la mente y de poder encontrar ese estado “flow”, como decimos en sicología de los deportistas", agregó Gustavo Rojas.

Gustavo Rojas y la experiencia con Millonarios y Selección Colombia Sub-20

Gustavo Rojas, con la Selección Colombia frente a Argentina, en una disputa de balón con Alejandro 'Papu' Gómez. AFP

¿Qué jugadores fueron sus maestros en sus inicios en Millonarios?

"Varios. Estaba Ricardo Ciciliano, que en paz descanse; estaba Gerardo Bedoya, estaba Gabriel Fernández, Juan Carlos Quintero, Juan Carlos Henao. Había grandes referentes y después la posibilidad de estar con uno de los mejores técnicos que he tenido que es Juan Carlos Osorio, que para mí marcó mucho mi carrera, y es grato recordar su paso por Millonarios, estando yo ahí".

¿Y esa experiencia internacional jugando con Selección Colombia?

"En Selección Colombia, tuve el privilegio de jugar tres Sudamericanos: uno Sub-16, uno Sub-17 y otro Sub-20, donde competimos dos veces en Paraguay y una vez en Venezuela. Estuve con jugadores que marcaron una historia en el fútbol colombiano como:Carlos Darwin Quintero, David Ospina, Alexander Mejía, Oscar Murillo, Javier Reina, Sherman Cárdenas, Mahecha. Los arqueros: Libis Arenas, y David Ospina, grandes referentes de ese momento en selecciones juveniles".

¿Cómo califica a Fortaleza?

"Fortaleza es un club que quiere impactar. Es un poco de los clubes que le importan y tiene todas las áreas, para que un jugador sea integral y la verdad para mí fue innovador, marca diferencia, promueve y lanza nuevos talentos. En lo personal, también el encontrar esa importancia en el área que trabajo, pero para mí es algo de gran alegría, encontrar ese protagonismo también desde la parte de sicológica en el club".