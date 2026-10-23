"Decir que no se puede jugar con Edwin Cardona porque el equipo sufre, es porque no les gusta él"

Tras la contundente victoria 3-0 de Atlético Nacional sobre Deportivo Pasto en el Atanasio Girardot, en la que Edwin Cardona se erigió como la gran figura tras anotar un golazo de media cancha y de ser eje del juego, el director técnico Lucas González no escatimó en elogios para el mediocampista antioqueño. El estratega valoró su peso futbolístico, su liderazgo en el vestuario y aprovechó para responder a quienes cuestionan su impacto en la dinámica de juego del equipo.

González resaltó la trayectoria de Cardona y la significación emocional que tiene para el futbolista defender la camiseta verdolaga en este tramo de su carrera.

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"Edwin es un excelente jugador, no hay mucho más que yo pueda decir sobre Edwin, la carrera que ha tenido internacionalmente representando a nuestra selección, en un proceso muy exitoso para la selección. Ahora, afortunadamente para nosotros, viste la camiseta del Atlético Nacional, el club que él ama, del que es hincha", expresó el entrenador.

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El profesional bogotano también abordó la metodología de trabajo empleada con el volante y cómo el entorno competitivo saca su mejor versión: "Mi trabajo es el mismo con todos los jugadores, y Edwin es un jugador al que le gusta ser exigido, al que le gustan las reglas claras, al que le gustan los entornos de alta competencia, y a veces cuando las cosas no están tan claras y no todos tienen el mismo nivel de exigencia, es cuando las cosas no van bien con él".



Ante los señalamientos de un sector de la prensa y de la afición que sugieren que el ritmo de Cardona condiciona la velocidad del colectivo, Lucas González fue categórico en su defensa respaldado por el análisis de rendimiento. "Edwin es un líder en todo el sentido de la palabra. Cuando está en el campo, el equipo no solo tiene una mayor probabilidad de hacer gol, sino una menor probabilidad de que nos anoten", apuntó.

Además de eso el DT de los verdes de Antioquia agregó, en el mismo orden de ideas, que "esa idea de que ralentiza el juego, que no se puede jugar con él porque el equipo sufre, es realmente para gente que, por alguna razón, no le gusta Edwin o que simplemente lo critica sin motivo. Porque cuando lo analizas en video, si uno puede ver fútbol, te das cuenta de la calidad de jugador que es, lo que aporta para el equipo, y si lo analizas con datos, aún más".

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Para finalizar, González expresó su deseo de seguir contando con la jerarquía del volante por un largo periodo, reiterando que la exigencia acompañada de respeto ha sido la clave para mantener su máximo nivel. "Espero que podamos contar con él por mucho tiempo. Está en un buen momento y lo único que hago es exigirle, respetarlo, respetar su trayectoria y mostrarle afecto, pero es lo mismo que hago con todos los jugadores. Es simplemente alguien que ama al Atlético Nacional y que siempre hace todo lo posible para que este club esté lo más alto posible", concluyó.

Edwin Cardona y James Rodríguez Atlético Nacional - Foto: Nacional Oficial