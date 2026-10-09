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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Dimayor confirmó la sanción para Independiente Medellín, tras la agresión a Daniel Torres

Dimayor confirmó la sanción para Independiente Medellín, tras la agresión a Daniel Torres

A través de la resolución No. 101 de 2026, el Comité Disciplinario dio a conocer el castigo para Medellín por lo ocurrido en el compromiso contra Santa Fe.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de oct, 2026
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Sanción de Dimayor para Independiente Medellín por monedazo a Daniel Torres
Sanción de Dimayor para Independiente Medellín por monedazo a Daniel Torres
Archivo de Colprensa

Independiente Medellín recibió una sanción económica y deportiva por los hechos registrados durante el compromiso contra Independiente Santa Fe. La decisión quedó consignada en la resolución No. 101 de 2026 del Comité Disciplinario de la Dimayor.

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Según la información publicada por el entre regulador del fútbol colombiano, el 'poderoso' deberá pagar una multa de 17.509.050 pesos y cumplir dos fechas de cierre parcial de la Tribuna Occidental Baja, sector 3, del estadio de Ditaires.

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La sanción económica y deportiva para el Medellín

La determinación contempla dos medidas: el pago de la multa establecida por el organismo disciplinario y la restricción de ingreso al sector señalado durante dos jornadas.

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Con esta resolución, el conjunto antioqueño deberá acatar las disposiciones establecidas por la Dimayor en el marco de la Liga BetPlay II-2026.

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Dimayor confirmó que fueron identificados los presuntos responsables

En un comunicado publicado el 8 de octubre, la Dimayor destacó que, por primera vez en un caso de esta naturaleza, se logró identificar a los presuntos responsables de la agresión contra Daniel Torres. El organismo también confirmó que el futbolista presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, con el acompañamiento de Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y la propia Dimayor.

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La entidad reiteró su rechazo a los actos de violencia en los estadios y señaló la importancia de que las autoridades competentes adelanten las investigaciones para establecer las responsabilidades correspondientes.

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