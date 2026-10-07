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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América y el Pascual, listos para partidazo contra Medellín; solo existe una restricción

América y el Pascual, listos para partidazo contra Medellín; solo existe una restricción

En las últimas horas se conoció la noticia que beneficia al América de Cali, de cara al encuentro por Liga BetPlay 2026-II, este domingo, para contar con el apoyo masivo de sus hinchas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de oct, 2026
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Jugadores de América de Cali y un festejo de gol contra Águilas Doradas por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.
Jugadores de América de Cali y un festejo de gol contra Águilas Doradas por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

Uno de los grandes partidos de la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II es América de Cali contra Independiente Medellín, y para el club vallecaucano llegaron buenas noticias, con relación a los hinchas, quienes quieren acompañar el buen presente del equipo dirigido por el director técnico David González.

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En las recientes horas se confirmó que todas las tribunas del máximo escenario deportivo en la ciudad de Cali están habilitadas para usarse, esto luego del terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó algunas estructuras afectadas alrededor del recinto, y que por precaución hizo que no se podrían usar algunas de las graderías.

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La que tomó la vocería fue la presidenta de la Comision Local de Fútbol de la capital vallecaucana, Natalia Zuluaga, quien en entrevista con 'Max La Voz' explicó que "luego por los informes presentados por la Secretaría de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Deportes sobre las intervenciones que están teniendo los edificios alrededor del estadio, se tomó la determinación de la apertura de la totalidad de las tribunas del estadio".

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Eso sí, habrá solamente una restricción en el uso e ingreso al Pascual Guerrero que es para "la entrada por occidental para evitar aglomeraciones y para quienes usen la entrada será por la parte norte del estadio", esto como información para los seguidores del América que asistirán al duelo frente al Independiente Medellín.

Cabe recordar que el enfrentamiento entre el América de Cali y el DIM, por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II está programado para este domingo 11 de octubre, a las 8:15 p.m.

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Boletería de América de Cali vs Medellín, en el Pascual Guerrero

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América de Cali ya tiene definida la boletería para el partido contra Independiente Medellín, correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay. El encuentro se disputará el próximo 11 de octubre, a partir de las 8:15 p. m., en el estadio Pascual Guerrero.

Los precios de las entradas varían según la localidad. La tribuna Sur tendrá un valor de $45.000, mientras que Norte costará $47.000. Por su parte, las localidades de Oriental 1 y Oriental 2 tendrán precios de $65.000 y $80.000, respectivamente.

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En Occidental, los precios establecidos son de $90.000 para Occidental 1, $110.000 para Occidental 2 y nuevamente $90.000 para Occidental 3.

El club también informó que la tribuna Sur estará habilitada para la barra. Los aficionados interesados en acompañar al conjunto escarlata podrán adquirir las entradas a través de TuBoleta, plataforma autorizada para la venta.

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