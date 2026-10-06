Daniel Torres y su mensaje a la hinchada del Medellín, tras 'monedazo' en el rostro

El fútbol profesional colombiano no tuvo la mejor noche del lunes y todo por cuenta de la agresión que sufrió Daniel Torres, referente y figura de Independiente Santa Fe, por parte de un hincha del Medellín, su exequipo. Pese al lamentable hecho, el volante se mostró muy calmado y dio su apreciación en charla con la prensa, en la zona mixta del estadio Metropolitano Ciudad Itagui.

Medellín y Santa Fe se enfrentaron por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, en un partido que se torno parejo y tranquila hasta el remate de la segunda parte. A los 76 minutos, el DT de los 'cárdenales', Pablo Repetto, decidió sustituir a Daniel Torres por Kilian Toscano. El volante se retiró de la cancha, hizo un gesto de aplauso en señal de respeto al 'poderoso' por su pasado (2015-2016 y 2022-2023), cuando de repente algo lo impactó en el rostro, a la altura de sus cejas.

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Al instante, emanó sangre de su rostro y junto al cuerpo técnico le reclamó al cuarto árbitro lo sucedido. El juego se detuvo un par de minutos y continuó para que minutos más tarde, al 87', Víctor Moreno anotara y le diera la victoria al 'león'.

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Luego del pitazo final, la prensa acudió a charlar con los jugadores en los pasillos del estadio y Torres no tuvo problema en atenderlos y contar con más detalles lo que le pasó.



"Fui bastante ingenuo, mi intención era expresar el cariño que le tengo al Medellín más allá de los insultos que había podido recibir al momento de salir y creo que igual fue algo a lo que correspondieron algunos. Fue alguien que tuvo una buena puntería, pero fue una sola persona, y creo que eso no cambia mi concepto de la hinchada y lo que es la institución", dijo de entrada con mucha tranquilidad.

Torres complementó aclarando que no pasó a mayores en cuanto a su salud de refiere. "Yo estoy bien, obviamente la moneda me abrió, ustedes saben que la sangre es bastante escandalosa, pero no me hizo ningún daño más allá de la fisura". concluyó.

"Fui bastante ingenuo. Mi intención era expresar el cariño que le tengo al Medellín más allá de los insultos que he podido recibir al momento de salir. Creo que igual fue algo que me correspondieron algunos, fue alguien que tuvo una buena puntería." Daniel Torres. pic.twitter.com/ijYSpoqEAt — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) October 6, 2026