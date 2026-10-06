Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Daniel Torres y su mensaje a la hinchada del Medellín, tras 'monedazo' en el rostro

Daniel Torres y su mensaje a la hinchada del Medellín, tras 'monedazo' en el rostro

Luego de la agresión que sufrió por parte de un aficionado del Medellín, Daniel Torres, figura de Independiente Santa Fe, habló con la prensa sobre lo ocurrido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2026
Comparta en:
Daniel Torres, jugador de Independiente Santa Fe.
Daniel Torres, jugador de Independiente Santa Fe.
Archivo captura de pantalla.

El fútbol profesional colombiano no tuvo la mejor noche del lunes y todo por cuenta de la agresión que sufrió Daniel Torres, referente y figura de Independiente Santa Fe, por parte de un hincha del Medellín, su exequipo. Pese al lamentable hecho, el volante se mostró muy calmado y dio su apreciación en charla con la prensa, en la zona mixta del estadio Metropolitano Ciudad Itagui.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Medellín y Santa Fe se enfrentaron por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, en un partido que se torno parejo y tranquila hasta el remate de la segunda parte. A los 76 minutos, el DT de los 'cárdenales', Pablo Repetto, decidió sustituir a Daniel Torres por Kilian Toscano. El volante se retiró de la cancha, hizo un gesto de aplauso en señal de respeto al 'poderoso' por su pasado (2015-2016 y 2022-2023), cuando de repente algo lo impactó en el rostro, a la altura de sus cejas.

Publicidad

Últimas noticias

Así quedó El Campín, tras concierto de BTS.
Fútbol Colombiano

Nueva polémica por estado de la cancha de El Campín tras concierto de BTS; Sencia respondió

Santa Fe venció a Medellín, en la Liga BetPlay II-2026
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Medellín 0-1 Santa Fe

Al instante, emanó sangre de su rostro y junto al cuerpo técnico le reclamó al cuarto árbitro lo sucedido. El juego se detuvo un par de minutos y continuó para que minutos más tarde, al 87', Víctor Moreno anotara y le diera la victoria al 'león'.

Publicidad

Luego del pitazo final, la prensa acudió a charlar con los jugadores en los pasillos del estadio y Torres no tuvo problema en atenderlos y contar con más detalles lo que le pasó.

"Fui bastante ingenuo, mi intención era expresar el cariño que le tengo al Medellín más allá de los insultos que había podido recibir al momento de salir y creo que igual fue algo a lo que correspondieron algunos. Fue alguien que tuvo una buena puntería, pero fue una sola persona, y creo que eso no cambia mi concepto de la hinchada y lo que es la institución", dijo de entrada con mucha tranquilidad.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Torres complementó aclarando que no pasó a mayores en cuanto a su salud de refiere. "Yo estoy bien, obviamente la moneda me abrió, ustedes saben que la sangre es bastante escandalosa, pero no me hizo ningún daño más allá de la fisura". concluyó.

Publicidad

Relacionados

Daniel Torres

Independiente Santa Fe

Independiente Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad