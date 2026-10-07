Medellín y la identificación de supuestos agresores de Daniel Torres, en partido contra Santa Fe

El pasado lunes 5 de octubre, en Ditaires, Santa Fe derrotó 0-1 a Independiente Medellín, pero más allá del resultado, el partido se vio opacado por una agresión que sufrió el experimentado Daniel Torres, quien fue sustituido al minuto 76, y recibió un golpe con un objeto lanzado desde la tribuna por parte de un hincha del DIM.

El mediocampista de los 'cardenales' sufrió un corte en su rostro, algo que generó polémica en el fútbol colombiano, por los desmanes e inconvenientes que causan los seguidores en los escenarios deportivos.

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Y en medio de la controversia de lo sucedido, Independiente Medellín se pronunció este miércoles, a través de sus redes sociales, con un comunicado para informar sobre la identificación de los supuestos agresores, fundamentados con fotos y videos, para ayudar en la investigación de las autoridades correspondientes.

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Acá el comunicado del Medellín sobre agresión a Daniel Torres:

Tras los hechos ocurridos el pasado lunes 5 de octubre, durante el partido ante Santa Fe por la Liga, disputado en el estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí, el Equipo del Pueblo ha avanzado en la identificación de algunos de los asistentes que presuntamente lanzaron objetos hacia la pista atlética y pudieron ocasionar lesiones a algunos de los protagonistas del espectáculo.

A partir de este proceso de identificación, el club continúa trabajando en el fortalecimiento de las medidas de seguridad para hacer del estadio un lugar seguro para todos los asistentes y, al mismo tiempo, evitar que este tipo de comportamientos termine perjudicando a nuestros hinchas, quienes, en su gran mayoría, tienen un comportamiento ejemplar durante nuestros partidos.

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La información recopilada será puesta a disposición de las autoridades competentes, para que sean ellas las encargadas de adelantar los procedimientos correspondientes, y determinar las medidas a que haya lugar, de acuerdo con la legislación vigente.

Daniel Torres, jugador de Independiente Santa Fe. Archivo captura de pantalla.

Asimismo, informamos que el jugador Daniel Torres instauró la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación. Como club, coadyuvaremos en la ampliación de la denuncia, aportando la información recopilada, con el fin de que las autoridades esclarezcan los hechos y se apliquen las medidas que correspondan conforme a la ley.

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Como institución, seguiremos trabajando en la implementación de herramientas y procesos que permitan fortalecer la seguridad y la convivencia en nuestros escenarios, entre ellos el sistema de identificación facial para el ingreso al estadio. Nuestro propósito es seguir construyendo un fútbol seguro, en el que las familias y todos los protagonistas del espectáculo puedan disfrutar de esta pasión.