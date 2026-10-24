Duro golpe para equipo del fútbol colombiano: estará cinco meses sin poder jugar en su estadio

Deportes Tolima tendrá que buscar una casa para el inició del 2027 por cuenta de unas obras que realizarán en su estadio en Ibagué. Por lo pronto, los hinchas solo podrán ver al 'pijao' este domingo contra el Pasto, el 7 de noviembre frente a Millonarios y los juegos de local que dispute en dado caso de avanzar a los playoffs de la Liga BetPlay II-2026.

"Deportes Tolima jugaría cinco meses por fuera de Ibagué. Una vez finalice su participación en la Liga, comenzarían las obras en el estadio Manuel Murillo Toro, con una inversión estimada inicialmente en $1.070.000 millones, que podría llegar hasta los $1.200.000 millones", se lee en la publicación del periodista Iván Lozano.

🚨 Deportes Tolima jugaría cinco meses por fuera de Ibagué.



Una vez finalice su participación en la Liga, comenzarían las obras en el estadio Manuel Murillo Toro, con una inversión estimada inicialmente en $1.070.000 millones, que podría llegar hasta los $1.200.000 millones. pic.twitter.com/HjeBZkNUF1 — Iván Lozano (@IvanLDeportes) October 24, 2026

Publicidad

"Oigan, muchachos, ¿sabían ustedes que el Deporte Tolima tendrá que jugar cinco meses por fuera de su estadio y de la ciudad de Ibagué?", fue la pregunta que hizo de entrada el citado comunicador.

Publicidad

"Se viene una nueva obra para el estadio Manuel Murillo Toro, si acá en la casa del Deportes Tolima y ojito que apenas el 'vino tinto y oro' finalice su participación en la Liga BetPlay empezará la obra", agregó.



La pregunta que todos tienen es sobre cuál será la intervención al recinto deportivo y Lozano lo dejó claro. "¿Qué es lo que se va a hacer? Así luce el césped actual, El Deportes Tolima jugará este domingo contra el Deportivo Pasto, donde esperamos que el equipo de Ibagué gane. Esto se va a reemplazar por uno nuevo, moderno y diferente. ¿Que se va a hacer? Una inversión de 1070 millones, cinco meses más o menos va a durar la obra. Estaremos ese tiempo sin fútbol en Ibagué. ¿Qué van a hacer los hinchas y los periodistas? Por eso hay que llenar el domingo el 'coloso de la 37', vamos a acompañar a pesar de qué no es el mejor momento del Deportes Tolima", concluyó en su video.