Ronaldinho vuelve del retiro; ya hay fecha de debut con un club europeo

El brasileño Ronaldinho, de 46 años, regresará a los terrenos de juego el 15 de noviembre para jugar con la camiseta del Rávena en un partido de la tercera división italiana, anunció este sábado su club.

Fichado de manera inesperada por el modesto club italiano a finales de agosto, Ronaldinho todavía no jugó con sus nuevos colores.

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Su contratación fue anunciada en junio en Miami, en el marco del Mundial 2026, por el empresario italoestadounidense Ignazio Ciprini, que es propietario del club desde 2024.

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"El domingo 15 de noviembre, a las 17h30 (16h30 GMT), la leyenda brasileña se vestirá con la camiseta del Rávena para disputar el derbi contra el Forli, una cita que atraerá las miradas de todo el mundo hacia el estadio Bruno Bennelli", indicó el ambicioso club de la Serie C en un comunicado.



La noticia se consideraba hasta ahora como un golpe de efecto más próximo al marketing que a un regreso de Ronaldinho, Balón de Oro de 2005, como futbolista.

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El brasileño, campeón mundial con su país en 2002 y 97 veces internacional con el gigante sudamericano, disputó su último partido oficial en septiembre de 2015, con el club brasileño Fluminense.

"Como ven, estoy en forma. Me siento bien (...) Si pudiera marcar mi gol 300 sería todavía más bonito", había declaró este exjugador de PSG (2001-2003), Barcelona (2003-2008) y AC Milan (2008-2011) durante su presentación oficial, a finales de agosto.

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El Rávena es actualmente segundo en el grupo B del campeonato italiano de tercera división, a seis puntos del líder, La Spezia, y ha logrado 12 puntos más que su gran rival, el Forli (15º, 11 puntos).

Su objetivo es regresar a la Serie B (2ª división), donde no juega desde 2008.